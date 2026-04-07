D.K.

7. 4. 2026,
16.16

podražitev kurilno olje dizel bencin bencinska črpalka naftni derivati

Vsi naftni derivati se bodo znova podražili

Bencin črpalka dizel | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Opolnoči se bodo podražili vsi naftni derivati na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 3,7 centa na 1,653 evra, liter dizelskega goriva za 8,7 centa na 1,894 evra, liter kurilnega olja pa za 9,9 centa na 1,555 evra, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in prostor.

Trošarine na bencin vlada tokrat ni spreminjala, trošarini na dizelsko gorivo in kurilno olje pa sta že na najnižji možni ravni. Vlada je v odziv na rast cen goriv po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu že tudi začasno ukinila plačilo okoljske dajatve na gorivo. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka prihodnji teden.

Vozniki bodo morali po novem za 50 litrski rezervoar 95-oktanskega bencina odšteti 82,65 evra, za 50-litrski rezervoar dizelskega goriva pa 94,70 evra. Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik plačal 1.555 evrov, kamor ni vštet prevoz.

Če vlada ne bi regulirala cen in ne bi oprostila plačila okoljske dajatve, bi bilo za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti okoli 1,819 evra, za liter dizelskega goriva okoli 2,077 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,761 evra, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Marže trgovcev so skladno z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene na avtocestah in hitrih cestah še višje

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto. Vlada se je za to odločila zaradi povečanega povpraševanja in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami.

Cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

