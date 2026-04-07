Nemčija: cene dizelskega goriva dosegajo nove rekordne vrednosti

Cene goriva v Nemčiji nadaljujejo naraščajoči trend in dosegajo zgodovinsko visoke ravni. Po uvedbi tako imenovanega avstrijskega modela, 1. aprila, je povprečna cena dizelskega goriva v petih dneh vsak dan dosegla nov rekord. Na velikonočni ponedeljek, 6. aprila, je cena litra dizelskega goriva znašala povprečno 2,443 evra, kar je 0,3 centa več kot prejšnji dan in za več kot 11,8 centa več od prejšnjega rekorda iz marca 2022. Super E10 je prav tako dosegel najvišjo ceno v letu, pri 2,192 evra na liter je le približno en cent od rekordne vrednosti marca 2022, poroča ADAC (Nemški avtomobilski klub).

Od 1. aprila naprej velja t. i. avstrijski model, ki omogoča zvišanje cen goriva le enkrat na dan, občasno pa tudi njihovo znižanje. Teoretično naj bi to olajšalo načrtovanje stroškov za voznike, vendar se je izkazalo, da visokih cen ne znižuje, temveč lahko celo pospešuje trend naraščanja. Po podatkih ADAC so naftne družbe od začetka aprila dosledno zvišale cene opoldne, pogosto za več kot šest centov na liter, pri čemer so dizelsko gorivo in Super E10 podražili skoraj hkrati.

ADAC opozarja, da se zaradi omejene dnevne fleksibilnosti naftnih družb povečuje možnost, da podjetja dodajajo premije za tveganje in dodatno zvišujejo cene. Klub zato poziva Zvezni urad za kartelne zaščite in druge državne organe, naj posredujejo in preprečijo pretirano rast cen, saj avstrijski model sam po sebi ne deluje kot "cenovna zavora".

Zakaj so cene goriva tako visoke?

Glavni razlog za rekordne cene goriva je visoka cena nafte. Zaradi iranske blokade Hormuške ožine, ene najpomembnejših trgovskih poti za tankerje, se je cena surove nafte močno zvišala. Cena sodčka Brent je v začetku marca za kratek čas presegla 120 dolarjev (približno 109 evrov), 7. aprila pa je znašala približno 111 dolarjev (približno 101 evra), kar je skoraj 40 dolarjev (približno 36 evrov) več kot pred začetkom spora konec februarja.

Po napovedih strokovnjakov bodo visoke cene nafte vplivale na rast cen bencina in dizelskega goriva, medtem ko fizična oskrba z gorivom ostaja stabilna. Nemčija in druge države članice Mednarodne agencije za energijo (IEA) sproščajo del svojih nacionalnih rezerv, kar zagotavlja, da bo ponudba zanesljiva vsaj za nekaj mesecev, čeprav po višjih cenah.

Foto: Reuters

Cene dizla in Super E10

Po tedenski primerjavi ADAC se je liter dizla od prejšnjega tedna podražil za 2,8 centa in je stal povprečno 2,316 evra, liter Super E10 pa za 3,3 centa na 2,107 evra. Primerjava z meseci kaže, da je bil do zdaj najdražji mesec za dizelsko gorivo marec 2022, ko je liter stal povprečno 2,140 evra, medtem ko je bil rekordni mesec za Super E10 tudi marec 2022, z 2,069 evra na liter.

ADAC se zato zavzema za začasno znižanje davka na energijo, kar bi lahko prihranilo približno 15 centov na liter goriva. Po mnenju kluba bi tak ukrep pomagal ublažiti visoke stroške za voznike, dokler se ne stabilizirajo cene nafte in goriva.

Kaj lahko pričakujejo vozniki

Čeprav se cene goriva zvišujejo, pomanjkanja ni pričakovati. Po ocenah zveznega ministrstva za gospodarstvo in energijo bi lahko do kritičnega pomanjkanja prišlo le v primeru trajne vojaške eskalacije ali popolne blokade Hormuške ožine. V praksi pa surova nafta še naprej nemoteno prihaja v Nemčijo in je oskrba z gorivom zagotovljena tudi preko državnih rezerv.

Vozniki lahko zdaj najučinkoviteje načrtujejo točenje goriva pred poldnevom, preden se zgodijo dnevna zvišanja cen, kot predvideva avstrijski model.