Rusiji ne gre po načrtih

Rusija je letos začela blokirati komunikacijsko aplikacijo Telegram, zaradi česar so milijoni uporabnikov in uporabnic še intenzivneje posegli po orodjih VPN, ki lahko zaobidejo geolokacije omejitve. Ko so se ruske oblasti s pomočjo telekomunikacijskih operaterjev spravile tudi na ponudnike VPN, so nehote zlomile domači internet.

Ruski minister za digitalno preobrazbo Maksut Šadajev je prejšnji teden napovedal neizprosen boj proti navideznim zasebnim omrežjem (VPN), orodjem, s katerim ruski uporabniki in uporabnice svetovnega spleta zaobidejo omejitve interneta v Rusiji ter dostopajo do aplikacij in vsebin, na katere Kremelj gleda zviška oziroma jih (uradno) celo dojema kot grožnjo nacionalni varnosti.

Ukrepe zoper orodja VPN so po navedbah ruskih in drugih tujih medijev začeli izvajati pretekli konec tedna, a ni šlo brez težav.

VPN je kratica za Virtual Private Network, kar lahko prevedemo v navidezno zasebno omrežje. Storitev VPN deluje tako, da se naša naprava najprej poveže z oddaljenim računalnikom (tako imenovanim proxy ali namestniškim strežnikom), prek katerega nato obiskujemo druga spletna mesta. Razlogov za uporabo VPN je več, najpogostejši pa so skrivanje identitete, skrivanje prave lokacije in zavarovanje brezžične spletne povezave. Prikritje prave lokacije je lahko uporabno ne le za to, da uporabnik oteži sledenje svojemu brskanju po spletu, temveč tudi za dostop do spletnih vsebin, ki v njegovi državi niso na voljo. Po ruskem napadu na Ukrajino leta 2022 in medijski blokadi z obeh strani so predvsem mnogi Rusi kljub prepovedi uporabe VPN, ki v državi velja od leta 2017, množično posegli po tovrstnih aplikacijah. Foto: Shutterstock

Kot je poročal poslovni medij Bloomberg, je ruski sistem filtriranja spletnih povezav, ki ga upravlja ruski medijski regulator Roskomnadzor, zaradi precejšnjega dodatnega napora klecnil, to pa je povzročilo ogromno težav s stabilnostjo in dostopnostjo ruskega interneta.

Pavel Durov, ustanovitelj aplikacije Telegram, ki je eden od glavnih razlogov, zakaj mnogi Rusi in Rusinje posežejo po orodjih VPN – Rusija si aplikacijo namreč že dlje prizadeva povsem onemogočiti –, je na družbenem omrežju X v soboto zapisal, da so ruska prizadevanja za blokiranje orodij VPN zrušila celoten ruski bančni spletni sektor.

For accuracy, over 50M Russians send at least one message every day, with 65M daily active users in Russia overall despite the ban. Monthly active users remain to be seen, but could easily be twice as high. — Pavel Durov (@durov) April 4, 2026

"Gotovina je za kratek čas postala edino plačilno sredstvo v Rusiji," je trdil Durov, ki poudarja, da ima Telegram v Rusiji vsak dan še vedno več kot 65 milijonov aktivnih uporabnikov, tako rekoč vsi pa za dostop do Telegrama uporabljajo VPN.

Da so se – domnevno zaradi poskusov blokiranja povezav prek omrežij VPN – v Rusiji pretekli konec tedna zrušile aplikacije za spletno bančništvo, je poročal tudi Bloomberg.

Ruske oblasti si močno prizadevajo, da bi vse več uporabnikov in uporabnic s Telegrama presedlalo na Max, "domačo" aplikacijo za komunikacije in druge storitve, ki jo lahko ruska vlada lažje nadzoruje. Foto: Shutterstock

Da je Roskomnadzor, ruski regulator trga telekomunikacij in medijev, tako rekoč zrušil ruski internet, je v petek, 3. aprila, v javni objavi trdila tudi Natalija Kasperska, soustanoviteljica ruskega tehnološkega podjetja s področja informacijske varnosti Kaspersky Lab.

Med drugim je trdila, da v Rusiji dejansko ne obstaja tehnična rešitev za blokado povezav prek omrežij VPN brez resnic posledic za delovanje celotnega ruskega interneta, in Roskomnadzor ter ruski politični vrh med vrsticami cinično kritizirala s pozivom sodržavljanom, naj se "pripravijo na poslušanje radijskih poročil o zunanjih sovražnikih", ki naj bi onemogočali delovanje ruskega interneta.

Natalija Kasperska je sodržavljane v svoji objavi, kritični do poskusov blokiranja interneta v Rusiji, med drugim pozvala, naj dvignejo čim več gotovine in naredijo posnetke zaslonov zanimivih spletnih strani, saj naj bi bilo vsega lepega kmalu konec. Foto: Guliverimage

Istega dne zvečer se je Kasperska opravičila za obtožbe na račun Roskomnadzora in na Telegramu zapisala, da ta ni povzročil izpada interneta, temveč naj bi šlo za interne težave ruskih bank. Mnogi so prepričani, da je bil povod za popoln zasuk njenega mnenja glede dogajanja in posipanja s pepelom klic direktorja Roskomnadzorja Andreja Lipova. Natalija Kasperska je v objavi namreč tudi razkrila, da jo je po njeni prvotni objavi poklical Lipov osebno.