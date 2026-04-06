"Donald Trump je hujši od Vladimirja Putina"

Španci so - verjetno predvsem zaradi aktualnih dogodkov na Bližnjem vzhodu - prepričani, da je Donald Trump trenutno večja grožnja svetovnemu miru od ruskega predsednika Vladimirja Putina, razkriva anketa, ki jo je agencija za javnomnenjske raziskave 40dB opravila za španski medij El Pain in radijsko postajo Cadena SER.

Da je Donald Trump, ki Teheranskemu režimu trenutno grozi s peklenskim uničenjem, če takoj ne odpre Hormuške ožine, potem ko je že pred tedni razglasil zmago nad Iranom, velika grožnja svetovnemu miru, je prepričanih 64 odstotkov državljanov in državljank Španije, ki so sodelovali v raziskavi agencije 40dB.

Za ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je februarja 2022 ukazal invazijo Ukrajine, je medtem podobno menilo le 53 odstotkov sodelujočih v anketi.

Trumpu zaradi napadov na Iran podporo odrekajo tudi nekateri siceršnji politični zavezniki

Ameriškemu predsedniku Trumpu sicer ostro nasprotujejo oziroma ga za grožnjo označujejo predvsem politično levo usmerjeni Španci in Španke, a po poročanju tamkajšnjih medijev mu zaradi aktualnega dogajanja na Bližnjem vzhodu podporo umikajo tudi simpatizerji največje španske konservativne oziroma desne stranke, opozicijske Partido Popular (Ljudska stranka).

Donald Trump je na prvem mestu tudi ob vključenih bolj zmernih mnenjih sodelujočih v raziskavi 40dB. Za precejšnjo grožnjo svetovnemu miru Trumpa tako označuje 81 odstotkov Špank in Špancev, Vladimirja Putina 79,3 odstotka, Netanjahuja pa 71,2 odstotka sodelujočih. Foto: Reuters

Kaj pa ostali?

43 odstotkov sodelujočih v raziskavi za veliko grožnjo svetovnemu miru označuje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, 33 odstotkov vrhovnega voditelja Irana Mojtabo Hameneja, 32 odstotkov severnokorejskega diktatorja Kima Džong Una, 20 odstotkov kitajskega predsednika Šija Džinpinga, le devet odstotkov pa predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Večina anketirancev tudi odločno nasprotuje napadom ZDA in Izraela na Iran in špansko vlado podpira pri odločitvi, da v vojni proti Iranu ne podpre omenjenih držav.