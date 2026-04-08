Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes Rusijo znova pozval k prekinitvi ognja v Ukrajini. V Kijevu so hkrati pozvali ZDA, naj pritisnejo na Rusijo, da konča vojno proti Ukrajini, pri tem pa izpostavili uspeh dogovora Washingtona z Iranom. Kremelj je izrazil upanje v nadaljevanje pogovorov s Kijevom pod okriljem ZDA.

13.55 Vance: ZDA razočarane nad Evropejci glede Ukrajine

Ameriški podpredsednik JD Vance je danes kritiziral evropske voditelje in jim očital, da niso storili dovolj za končanje vojne v Ukrajini. Pri tem je izrekel pohvalo Budimpešti in Rimu za podporo pri tem vprašanju. Vance je obenem priznal, da je vojno v Ukrajini od vseh najtežje rešiti, a zagotovil, da bo Washington nadaljeval prizadevanja.

Vance, ki se mudi na dvodnevnem obisku na Madžarskem v podporo premierju Viktorju Orbanu pred nedeljskimi volitvami, je na današnjem dogodku v Budimpešti dejal, so ZDA razočarane nad evropskimi voditelji.

"Mnogi politični voditelji v Evropi so nas razočarali, ker se zdi, da jih ne zanima rešitev" vojne v Ukrajini, je ameriški podpredsednik povedal na konferenci v organizaciji raziskovalnega inštituta Mathias Corvinus (MCC), ki je blizu madžarskemu premierju.

Poudaril je, da sta Orban in italijanska premierka Giorgia Meloni pomagala administraciji predsednika Donalda Trumpa pri tem vprašanju.

"Pomagali so nam nekateri partnerji: Giorgia Meloni je bila zelo koristna, prav tako nekatere evropske prestolnice, vsaj v zakulisju. Najbolj pa nam je bil v pomoč Viktor Orban, ker nas je spodbudil, da smo razumeli obe strani," je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa dejal Vance.

Hkrati je priznal, da je rešitev vojne v Ukrajini od vseh najtežja, vendar pa bo Washington "še naprej delal", da bi jo poskušal končati.

Vance je tudi pozdravil dogovor med ZDA in Iranom o dvotedenski prekinitvi ognja, ki ga je označil za krhkega. Teheran je pozval, naj se pogaja "v dobri veri", da bi dosegli dolgoročni sporazum. Ob tem je opozoril, da predsednik Trump ni "nekdo, s katerim bi se šalili". Predsednik je "nestrpen, da doseže napredek", je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

JD Vance je v torek prispel na Madžarsko, da bi podprl premierja Orbana, zaveznika Donalda Trumpa, na nedeljskih parlamentarnih volitvah, ki bi lahko po 16 letih vladavine Orbanove stranke Fidesz prinesle menjavo oblasti.

13.15 Zelenski za prekinitev ognja v Ukrajini

Zelenski je v luči dogovora med ZDA In Iranom o dvotedenski prekinitvi ognja v današnji objavi na družbenih omrežjih ponovil predlog Moskvi o premirju. "Ukrajina je vedno pozivala k prekinitvi ognja v vojni, ki jo Rusija bije tukaj v Evropi proti naši državi in našemu ljudstvu, in podpiramo prekinitev ognja na Bližnjem vzhodu in v Zalivu, ki utira pot diplomatskim prizadevanjem," je zapisal.

Pri tem je ponovil pripravljenost, da Ukrajina začasno ustavi napade na rusko infrastrukturo, če Moskva prekine napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Kijev je podobno Moskvi predlagal že pred dnevi. "Ukrajina Rusiji še enkrat sporoča: pripravljeni smo se odzvati enako, če bodo Rusi ustavili svoje napade," je dodal Zelenski. Po njegovem prepričanju bi prekinitev ognja ustvarila pogoje za sporazum o končanju vojne.

Podprl prekinitev ognja v Iranu

Zelenski je hkrati izrazil podporo prekinitvi ognja med ZDA in Iranom. Dogovor, ki sta ga ponoči dosegla Washington in Teheran, je pozdravil tudi ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha. "Ameriška odločnost deluje. Verjamemo, da je čas za zadostno odločnost, da prisili Moskvo v prekinitev ognja in končanje vojne proti Ukrajini," je na omrežju X dejal Sibiha.

Iz Kremlja pa so danes sporočili, da Rusija upa na nadaljevanje tristranskih pogovorov pod okriljem Washingtona o končanju vojne v Ukrajini, ki so prekinjeni od izbruha vojne na Bližnjem vzhodu, potem ko so ZDA in Izrael konec februarja napadli Iran.

"Ameriški pogajalci so trenutno zaposleni z iranskimi zadevami," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. "Upamo, da bodo v bližnji prihodnosti imeli več časa in več priložnosti za srečanja v tristranski obliki. Tega se veselimo," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.