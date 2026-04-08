Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Geely Rusija Volga

Sreda, 8. 4. 2026, 9.03

Nekdanji sloviti ruski avtomobili zdaj na kitajski zasnovi

Po 16 letih se vrača znamka Volga – v ozadju kitajski Geely, proizvodnja v tovarni VW

Začetek proizvodnje športnega terenca volga K50

Začetek proizvodnje športnega terenca volga K50

Foto: Volga

Rusi so s pomočjo Geelyja tudi uradno znova zagnali nekdanjo slovito (sovjetsko) avtomobilsko znamko Volga.

Legendarna sovjetska avtomobilska znamka Volga se vrača na ruski trg, vendar v precej drugačni obliki kot nekoč. Po desetletjih odsotnosti je znamka predstavila dva nova modela, športni terenec K50 in limuzino C50, ki pa nista plod domačega razvoja. Zasnovali so ju namreč na obstoječih modelih kitajskega Geelyja.

Avtomobile znamke Volga so pri družbi GAZ začeli izdelovati leta 1956, proizvodnjo pa končali leta 2010.

Nekoč prestiž za državnike, danes preoblečen kitajski avtomobil

Volga je bila v nekdanji Sovjetski zvezi sinonim za prestiž, saj so njene limuzine uporabljali državni uradniki in taksisti. Tokratna vrnitev odraža spremenjene razmere na ruskem avtomobilskem trgu, kjer se je po umiku zahodnih proizvajalcev odprl prostor za nove oziroma oživljene znamke.

Volgin model K50 je športni terenec, ki je praktično identičen modelu geely monjaro. Razlike so minimalne ter se večinoma nanašajo na masko hladilnika in logotipe, medtem ko tehnična zasnova ostaja enaka. Poganja ga 2,0-litrski turbobencinski motor, ta pa je povezan z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom.

Podobno velja za limuzino C50, ki temelji na modelu geely preface. Tudi tu so spremembe večinoma kozmetične, saj vozilo ohranja skoraj nespremenjeno zunanjost in notranjost. Na voljo bo z 2,0-litrskim motorjem in sedemstopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko.

Proizvodnja v nekdanji Volkswagnovi tovarni

Oba modela bodo proizvajali v nekdanji tovarni koncerna Volkswagen v Nižnem Novgorodu, kar dodatno poudarja preobrazbo ruske avtomobilske industrije. Vrnitev Volge tako ni le obuditev zgodovinske znamke, temveč predvsem primer nove realnosti, pri kateri domače ime skriva močno odvisnost od kitajske tehnologije in partnerstev.

