8. 4. 2026
Sreda, 8. 4. 2026

Oblecite se kot ...

Kako nositi brezčasno belino in džins kot Nika Hohnjec

Nika Hohnjec | Foto Instagram

Pomlad je s seboj prinesla svetle barve in preproste, a premišljene modne kombinacije, ki navdušujejo z lahkotnostjo in eleganco. Med tistimi, ki vedno znova navdihujejo s svojim slogom, je slovenska modna vplivnica Nika Hohnjec. Njena pomladna kombinacija letos združuje klasično belino in džins, trende, ki bodo letos brez dvoma prevladovali. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako lahko ustvarite podoben videz tudi vi.

Bel suknjič 

Bel suknjič je osrednji kos tega stajlinga. Deluje sveže in elegantno, hkrati pa je dovolj nevtralen, da se poda k številnim drugim kosom v garderobi. Lahko izberete bolj strukturiran kroj za bolj poslovni videz ali rahlo ohlapno različico za sproščeno modno interpretacijo.  

Džins hlače 

Džins hlače so klasičen in nepogrešljiv del vsakodnevnega stajlinga. Tokrat je Nika posegla po nekoliko svetlejšem odtenku, ki pomladnemu videzu doda lahkotnost. Izberite hlače, ki so rahlo oprijete ali ravnega kroja, saj tako lepo uravnotežijo strukturo belih kosov in poudarijo linijo telesa, ne da bi videz deloval preveč strogo. 

Velika očala 

Velika očala niso le praktičen dodatek, ampak tudi modni kos, ki popestri vsak stajling. Dodajo kanček glamurja in samozavesti, hkrati pa zaščitijo oči pred soncem. Nika je izbrala minimalističen, a masiven okvir v temnejšem odtenku, ki se odlično ujema s preostalimi elementi stajlinga. 

Bela majica 

Bela majica je kos, ki poveže vse preostale elemente v celoto. Preprosta, a kakovostna majica zagotovi ravnovesje med eleganco in sproščenostjo ter omogoča, da izstopajo preostali kosi, kot sta suknjič in torbica. Ključno je, da je material prijeten in da lepo pada, saj bo le tako prispeva k lahkotnosti celotnega videza. 

Rjava torbica 

Rjava torbica doda stajlingu topel kontrast in ga naredi bolj priročnega v vsakodnevnih situacijah. Izberite srednje veliko torbico, ki je dovolj praktična za vsakodnevno uporabo, hkrati pa oblikovno elegantna, da dopolni minimalistično estetiko celotnega videza. 

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.