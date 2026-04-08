Pomlad je s seboj prinesla svetle barve in preproste, a premišljene modne kombinacije, ki navdušujejo z lahkotnostjo in eleganco. Med tistimi, ki vedno znova navdihujejo s svojim slogom, je slovenska modna vplivnica Nika Hohnjec. Njena pomladna kombinacija letos združuje klasično belino in džins, trende, ki bodo letos brez dvoma prevladovali. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako lahko ustvarite podoben videz tudi vi.

Bel suknjič

Bel suknjič je osrednji kos tega stajlinga. Deluje sveže in elegantno, hkrati pa je dovolj nevtralen, da se poda k številnim drugim kosom v garderobi. Lahko izberete bolj strukturiran kroj za bolj poslovni videz ali rahlo ohlapno različico za sproščeno modno interpretacijo.

Džins hlače

Džins hlače so klasičen in nepogrešljiv del vsakodnevnega stajlinga. Tokrat je Nika posegla po nekoliko svetlejšem odtenku, ki pomladnemu videzu doda lahkotnost. Izberite hlače, ki so rahlo oprijete ali ravnega kroja, saj tako lepo uravnotežijo strukturo belih kosov in poudarijo linijo telesa, ne da bi videz deloval preveč strogo.

Velika očala

Velika očala niso le praktičen dodatek, ampak tudi modni kos, ki popestri vsak stajling. Dodajo kanček glamurja in samozavesti, hkrati pa zaščitijo oči pred soncem. Nika je izbrala minimalističen, a masiven okvir v temnejšem odtenku, ki se odlično ujema s preostalimi elementi stajlinga.

Bela majica

Bela majica je kos, ki poveže vse preostale elemente v celoto. Preprosta, a kakovostna majica zagotovi ravnovesje med eleganco in sproščenostjo ter omogoča, da izstopajo preostali kosi, kot sta suknjič in torbica. Ključno je, da je material prijeten in da lepo pada, saj bo le tako prispeva k lahkotnosti celotnega videza.

Rjava torbica

Rjava torbica doda stajlingu topel kontrast in ga naredi bolj priročnega v vsakodnevnih situacijah. Izberite srednje veliko torbico, ki je dovolj praktična za vsakodnevno uporabo, hkrati pa oblikovno elegantna, da dopolni minimalistično estetiko celotnega videza.

