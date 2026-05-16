Nova napoved: toliko bi lahko od torka stala bencin in dizel

Po izračunih časnika Finance se bo bencin v torek malenkost podražil, pri dizlu in kurilnem olju pa se obeta pocenitev.

Po njihovi oceni se bo bencin podražil za približno dva centa na okoli 1,70 evra, za prav toliko pa se bo pocenilo dizelsko gorivo, ki bo po novem stalo okoli 1,71 evra za liter. Za dva centa bo cenejši tudi liter kurilnega olja, zanj bo treba odšteti približno 1,35 evra za liter.

Nove cene, ki bodo veljale teden dni, so izračunane na predpostavki, da bodo dajatve ostale takšne, kot so sedaj.