Sa. B., STA

Sreda,
8. 4. 2026,
6.35

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Romi si želijo izboljšati svoj položaj v državi in družbi

Romi, romska skupnost, svetovni dan Romov, Ukrajina | Romi so največja narodnostna manjšina v Evropi. | Foto Shutterstock

Romi so največja narodnostna manjšina v Evropi.

Romi po svetu in tudi pri nas bodo danes praznovali svoj svetovni dan. Z njim želijo opozoriti, da so pogosto diskriminirani in izločeni iz procesov odločanja. Romi v Sloveniji se soočajo z izrazito neenakostjo pri dostopu do zdravstva v primerjavi z večinskim prebivalstvom. Med Romi je velika brezposelnost, razlog za to pa je tudi slaba izobrazba.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik meni, da bi moral biti za boljši učni uspeh romskih otrok vzpostavljen koordinator na državni ravni. Ta bi povezoval različne resorje, kot so zdravstvo, sociala in šolstvo, je na okrogli mizi o šolanju romskih otrok v torek dejal zagovornik.

Zdaj si posamezniki z obstoječimi sredstvi vsak na svoj način prizadevajo, da bi se čim več romskih otrok vključilo v vrtec in šolo, da bi šolo redno obiskovali in da bi bili čim bolj uspešni, je opazil. To se mu zdi zelo dragoceno. Razočaran pa je, ker na državni ravni ni deležnika, ki bi proces koordiniral. Zaradi tega se mu zdi, da je vladna stran odpovedala. Za konkretne premike je po njegovih ugotovitvah potreben sistemski pristop, ne pa prizadevanja posameznih ljudi, pa naj gre med večinskim ali romskim prebivalstvom.

Neenakost pri dostopu do zdravstva

Romi v Sloveniji se soočajo tudi z izrazito neenakostjo pri dostopu do zdravstva v primerjavi z večinskim prebivalstvom, je ob svetovnem dnevu zdravja na predstavitvi rezultatov projekta Fortuna v torek poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Po njenih besedah imajo Rominje in Romi otežen dostop do družinskih zdravnikov in pediatrov. Težava so tudi higienske razmere, v katerih živijo, med drugim pomanjkanje dostopa do pitne vode in elektrike.

Romi so največja narodnostna manjšina v Evropi. Svetovni dan, ki ga praznujejo od leta 1971, ko je bil v Londonu prvi romski kongres, izpostavlja izzive, s katerimi se soočajo. Prav tako pa poudarja njihovo zgodovino, kulturo in jezik. Vse to v Evropi večinoma ostaja neznano, čeprav je ključno za medsebojno sporazumevanje in zmanjševanje razkoraka med Romi in večinskim prebivalstvom, opozarjajo v EU.

Zagotavljajo, da EU podpira ohranjanje romskega jezika in njegovih številnih lokalnih narečij, od katerih so nekatera ogrožena in bi lahko izginila. Posebna sredstva EU so namenjena prav raziskovanju romske zgodovine, kulture in jezika, v nekaterih članicah EU pa se romske kulture, zgodovine in jezika učijo celo učenci v osnovni šoli.

Romsko naselje Žabjek
Novice V Novem mestu pri nekaterih romskih vprašanjih zaznavajo napredek, pri drugih ne
Furs, Novo mesto
Novice Furs bo nadaljeval izvršbe na socialno pomoč večkratnih prekrškarjev
Romsko naselje Trata
Novice V Grosupljem največ težav v romskem naselju Smrekec, v Semiču v romskem naselju Sovinek
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.