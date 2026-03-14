Lahko Roglič v kraljevski etapi premeša razmerja v samem vrhu?

Na kolesarski dirki od Tirenskega do Jadranskega morja bo danes na sporedu še ena zelo zahtevna etapa. Trasa od San Severino Marcheja do Camerina je dolga 188 kilometrov in velja za kraljevsko etapo letošnje dirke. Razgiban profil ponuja teren tako za klasične hribolazce kot tudi za eksplozivne kolesarje. Primož Roglič je po včerajšnjem dnevu iz tretjega zdrsnil na četrto mesto, njegov moštveni kolega pri ekipi Red Bull–BORA–hansgrohe Giulio Pellizzari pa je drugi v skupnem seštevku. Modro majico vodilnega je znova oblekel Mehičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates). Etapa se bo začela ob 10.45, prihod v cilj pa organizatorji pričakujejo okoli 15.45.

Že kmalu po startu kolesarje čaka prvi resen preizkus – 13 kilometrov dolg vzpon na Sassoletto s povprečnim naklonom okoli sedem odstotkov, kjer se že lahko zgodi marsikaj. Skupno bodo kolesarji premagali več kot štiri tisoč višinskih metrov, zato bo priložnosti za napade tudi v nadaljevanju več kot dovolj.

Profil šeste etape na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja:

Proti koncu etape sledijo štirje krogi okoli Camerina, kjer bo ključni del 3,2 kilometra dolg sklepni vzpon s povprečnim naklonom devet odstotkov. Vzpon bodo kolesarji prevozili večkrat – 85, 59 in 30 kilometrov pred ciljem, kar pomeni, da se lahko boj za skupni seštevek razplamti že precej pred zadnjim kilometrom.

Največ pozornosti bo usmerjene v Isaaca del Tora (UAE Team Emirates–XRG), ki je v peti etapi pokazal izjemno moč in prepričljivo oddaljil glavnega tekmeca Giulia Pellizzarija (Red Bull–BORA–hansgrohe). Mehičan ima ob sebi zelo močno ekipo UAE Team Emirates – v kateri pomembno vlogo opravlja tudi Domen Novak – in ta je do zdaj nadzorovala dirko brez večjih težav.

Veliko bo odvisno tudi od ekipe Red Bull–BORA–hansgrohe, ki ima kar dva svoja kolesarja med prvimi štirimi. Pellizzari je drugi, 23 sekund za vodilnim Del Torom, Primož Roglič pa je četrti z 44 sekundami zaostanka, zato lahko nemška ekipa poskuša dirko razbiti z različnimi taktičnimi potezami.

Svojih načrtov zagotovo ne bodo opustili niti pri ekipi Visma | Lease a Bike. Matteo Jorgenson za modro majico zaostaja 34 sekund, do drugega mesta pa ga loči le 11 sekund, zato lahko tudi Američan v zahtevni etapi še poseže v boj za vrh skupnega seštevka.

Jutri bo na dirki Tirreno–Adriatico na sporedu ravninska etapa, ki ne bi smela spremeniti vrstnega reda v skupnem seštevku.

