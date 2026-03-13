Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Petek,
13. 3. 2026,
14.00

Osveženo pred

35 minut

Intervju z Rogličevim in Pogačarjevim nekdanjim klubskim kolegom

George Bennett: Brez skrbi, Primož se ne bo kar po tihem poslovil

Alenka Teran Košir

Od naše poročevalke

George Bennett | Državni prvak Nove Zelandije George Bennett pravi, da je Primož Roglič mentalno eden najmočnejših, če ne kar najmočnejši med zvezdniki kolesarstva. | Foto Ana Kovač

Državni prvak Nove Zelandije George Bennett pravi, da je Primož Roglič mentalno eden najmočnejših, če ne kar najmočnejši med zvezdniki kolesarstva.

Foto: Ana Kovač

S kolesarjem Georgeem Bennettom, državnim prvakom Nove Zelandije, o iskanju priložnosti v vse bolj konkurenčnem okolju, Tadeju Pogačarju, Primožu Rogliču in primerjavah z 19-letnim čudežnim dečkom iz Francije Paulom Seixasom.

Petintridesetletni George Bennett je sezono začel na najboljši mogoči način, z dominantno zmago na državnem prvenstvu Nove Zelandije. Naslov državnega prvaka ni veliko pomenil le njemu osebno, temveč tudi njegovi ekipi NSN Cycling Team, ki je nastala po preoblikovanju nekdanje zasedbe Israel – Premier Tech.

"Zelo dober začetek, še posebej za našo ekipo. Na državnem prvenstvu smo imeli štiri kolesarje, zato smo bili pod precejšnjim pritiskom, a se je na koncu odlično izšlo. Zelo sem ponosen, da sem majico državnega prvaka spet pripeljal na evropske dirke," je v intervjuju za Sportal povedal Bennett, s katerim smo se pogovarjali pred startom dirke Strade Bianche, ki se je zanj žal končala s padcem in odstopom.

George Bennett med pogovorom za Sportal | Foto: Ana Kovač George Bennett med pogovorom za Sportal Foto: Ana Kovač

Izkušeni Novozelandec poudarja, da morajo ekipe, kakršna je njegova, razmišljati širše in iskati priložnosti tudi zunaj največjih dirk. Prav zato v ospredje postavlja spomladanske klasike in etapne dirke, kot sta Katalonija in Romandija.

"Dejstvo je, da je na Dirki po Franciji zelo težko doseči dober rezultat, zato moramo razmišljati tudi zunaj teh okvirjev in iskati priložnosti na drugih dirkah. Sam bom skušal izkoristiti vsako priložnost, ki se mi ponudi," napoveduje Bennett, ki je v bogati karieri dirkal tudi ob obeh največjih slovenskih kolesarskih zvezdnikih, Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju.

"Pogačar je izjemno prijeten fant, a naj vas to ne zavede. Na kolesu ima pravi morilski nagon."

V letih 2022 in 2023 je bil Bennet moštveni kolega Tadeja Pogačarja. | Foto: UAETeamEmirates/Fizza V letih 2022 in 2023 je bil Bennet moštveni kolega Tadeja Pogačarja. Foto: UAETeamEmirates/Fizza O Pogačarju govori z velikim spoštovanjem, hkrati pa poudarja tudi kontrast, ki najbolje opiše njegovo dvojno naravo. "V zasebnem življenju je Tadej izjemno prijeten fant. A naj vas to ne zavede, na kolesu je zelo ambiciozen in ima pravi morilski nagon."

Po Bennettovem mnenju je slovenski šampion v zadnjih letih naredil še en velik preskok. "V zadnjih dveh letih je naredil ogromen korak naprej. Trenira drugače. Danes je drugačna 'žival'. Poraz proti Jonasu Vingegaardu na Touru je vse skupaj spremenil. Ko je prvič zmagal na Dirki po Franciji, je bil morda na 90 odstotkih svojih sposobnosti, od takrat pa samo še napreduje, in če bo našel dostojnega tekmeca, bo napredoval še bolj. Mislim, da Tadej svojega limita sploh še ni dosegel."

"Roglič bo vedno našel način, da se dokaže"

Bennett dobro pozna tudi Primoža Rogliča, s katerim sta bila šest sezon tudi klubska kolega. "Primož je leto dni starejši od mene in ga dobro poznam. Zagotovo še ni rekel zadnje besede. Lani sem ga videl na dirki po Kataloniji in še vedno je izjemno trdoživ. Tak je bil vedno."

Še bolj kot fizične sposobnosti pri Rogliču izpostavlja njegovo glavo. "Mentalno je eden najmočnejših, če ne kar najmočnejši med največjimi zvezdniki kolesarstva. Vedno bo našel način, da se dokaže. Brez skrbi, Primož se ne bo se kar po tihem poslovil."

Z Rogličem sta kar šest sezon nastopala za isto ekipo – Jumbo Visma. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Z Rogličem sta kar šest sezon nastopala za isto ekipo – Jumbo Visma. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Generacija zelo mladih profesionalcev

Bennett je danes pri 35 letih med najbolj izkušenimi kolesarji v karavani in prav zato lahko od blizu opazuje, kako zelo se je profesionalno kolesarstvo v zadnjih letih spremenilo. Vse več je namreč izjemno mladih fantov, ki v šport vstopajo že skoraj kot izdelani profesionalci.

"Danes imaš kolesarje, ki zelo zgodaj dozorijo, a je to lahko tudi njihov maksimum. Po drugi strani pa so kolesarji, ki potrebujejo več časa za razvoj. Danes so fantje že pri 15 letih skoraj popolni profesionalci – zavedajo se pomena spanja, prehrane, treninga, višinskih priprav."

Po njegovem mnenju genetika sicer postavi temelje, a sama po sebi ni dovolj. "Genetsko se sicer razviješ pri 18 ali 19 letih, edino, kar te lahko omejuje, je pomanjkanje izkušenj. Če imaš pravo okolje in pravo ekipo okoli sebe, te skoraj nič ne more ustaviti. A najpomembnejša je glava."

Prav izkušnje, pravo okolje in psihološka trdnost so po njegovem mnenju tisti dejavniki, ki naredijo razliko. "Če imaš izkušnje in pravo okolje, te je zelo težko ustaviti. Mi smo nekoč potrebovali veliko let, da smo se vsega tega naučili, danes pa to znajo že pri 15 letih."

George Bennett | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

"Primerjava med Pogačarjem in Seixasom? Kot bi primerjal jabolka in hruške."

V zadnjih tednih je v središču pozornosti tudi mladi francoski talent Paul Seixas, ki ga mnogi že postavljajo ob bok največjim. Bennett ob tem poziva k previdnosti. "Paul je izjemen talent, res krasen kolesar. A če bi ga v tem trenutku primerjal s Tadejem, je to tako, kot bi primerjal jabolka in hruške."

Takšne primerjave se mu zdijo prehitre in nehvaležne, tudi zato ker je sam skozi kariero dozoreval precej počasneje. Na vprašanje, kdaj je sam dosegel popolno fizično in mentalno zrelost, odgovori v svojem slogu. "Pri 30?" se najprej pošali, nato pa hitro doda: "Ne, ampak res, precej pozno."

George Bennett | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Spomin na njegove začetke v profesionalnem kolesarstvu je precej drugačen od današnje realnosti. "Spomnim se svoje prve profesionalne sezone. Nihče mi ni nič razlagal. Vsi so samo govorili, naj se ne obremenjujem, da imam še dovolj časa. Nihče ni pričakoval, da bom takoj uspešen. Vse si se naučil sam, sproti. Danes bi bil vesel, če bi že pri 20 letih vedel vse, kar vem zdaj."

A prav v tem vidi tudi nekaj dobrega. Morda ga je prav počasnejše dozorevanje ohranilo svežega in motiviranega še danes. "Morda je ravno to razlog, da sem pri 35 letih še vedno lačen dirkanja. Nisem se pregrel ali naveličal."

