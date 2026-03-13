Zahteven dan za Rogliča, ki je po štirih etapah že med najboljšo trojko

Dirka Tirreno–Adriatico se je prevesila v drugo polovico, kolesarje pa danes čaka zahtevna 5. etapa od Marotte–Mondolga do Mombaroccia. Na razgibani, 184 kilometrov dolgi trasi, je kar nekaj vzponov različnih težavnosti, med njimi tudi štirje kategorizirani, etapa pa se bo končala z vzponom na Santuario del Beato Sante. Start bo ob 10.55. V skupnem seštevku je po štirih etapah v odličnem položaju Primož Roglič, ki zaseda 3. mesto. Od vodilnega Giulia Pellizzarija, svojega moštvenega kolega pri ekipi Red Bull BORA - hansgrohe, ga loči 21 sekund.

Današnja etapa 61. izvedbe dirke Tirenno-Adriatico bo potekala po zelo razgibani trasi med Marotto–Mondolgom in Mombarocciom, ki vključuje številne krajše in daljše vzpone. Zaključek etape bo še posebej zahteven, saj se bo dirka preselila na 21,6 kilometra dolg zaključni krog, ki ga bodo kolesarji prevozili dvakrat.

Profil 5. etape dirke od Tirenskega do Jadranskega morja:

Krog je zelo valovit in vključuje tudi zahteven vzpon do svetišča Santuario del Beato Sante. Zadnji vrh bo 1.500 metrov pred ciljem, nato pa sledi še tehničen zaključek: najprej rahlo spuščanje, nato pa se cesta približno 500 metrov pred ciljem postavi pokonci (okoli sedem odstotkov) in vodi do ciljne črte na asfaltu.

Etapa bi lahko znova premešala vrstni red v skupnem seštevku, predvsem med kolesarji, ki ciljajo na visoka mesta v razvrstitvi. Za Rogliča, ki je po četrti etapi napredoval na skupno tretje mesto, bo to prvi resnejši test na letošnji dirki.

