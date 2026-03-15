A. T. K.

Nedelja,
15. 3. 2026,
8.30

Domen Novak Jan Tratnik Primož Roglič

Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, 7. etapa (142 km)

Roglič med najboljšimi petimi, se lahko zadnji dan zgodi presenečenje?

Primož Roglič | Foto Guliverimage

Na kolesarski dirki od Tirenskega do Jadranskega morja bo danes na sporedu zadnja, sedma etapa. Kolesarji bodo od Civitanove Marche do San Benedetta del Tronta prevozili 142 kilometrov in premagali 1.100 višinskih metrov. Čeprav organizatorji tudi tokrat niso povsem izključili možnosti uspešnega bega, je najbolj verjeten razplet ciljni sprint glavnine, pestro pa bi lahko bilo tudi na edinem vmesnem sprintu po 99,5 kilometra etape. Start bo ob 12.30, cilj pa pričakujejo okoli 15.45.

Zaključna etapa dirke dveh morij prinaša že dobro znano traso s ciljem v San Benedettu del Trontu, kjer se dirka tradicionalno konča. Čeprav gre za kratko etapo, je njena uvodna polovica dovolj razgibana, da ponuja priložnost tudi kolesarjem, ki znajo izkoristiti svojo priložnost v begu. Dva krajša vzpona bi lahko spodbudila poskuse pobega, predvsem kolesarjev, ki si želijo še zadnje priložnosti za odmeven rezultat.

Glede na to, da gre za krajšo etapo, bo dirkanje verjetno že vse od samega začetka zelo intenzivno. Če se v begu znajde močna skupina, bi ta lahko glavnini povzročila kar nekaj težav, saj bo zaključek etape po ravnini izjemno hiter, kar pogosto oteži lovljenje ubežnikov. Kljub temu profil trase vendarle bolj nakazuje na to, da bo o zmagovalcu etape odločil skupinski sprint.

Profil trase v 7. etapi dirke Tirreno-Adriatico:

tirreno 7 | Foto:

Med glavnimi favoriti za etapno zmago so Jasper Philipsen (Alpecin Premier-Tech), ki bo imel ob sebi izjemno močnega pomočnika v Mathieuju van der Poelu, ter Jonathan Milan, ki se bo lahko zanesel na svoj močan sprinterski vlak Lidl-Treka. Zelo nevarni bodo tudi Paul Magnier (Soudal), Arnaud de Lie (Lotto) in Sam Welsford (Ineos).

Skupna zmaga na 61. izvedbi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja se nasmiha Isaacu Del Toru. Foto: Guliverimage

Neptunov trizob odhaja v Mehiko

Če ne bo večjih presenečenj, bo Neptunov trizob za skupno zmago domov odnesel Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG). Mladi Mehičan ima pred zadnjo etapo 42 sekund prednosti pred tesnim prijateljem, sicer Rogličevim moštvenim kolegom, Giuliom Pellizzarijem, ki ima na drugem mestu le sekundo naskoka pred Američanom Matteom Jorgensonom (Visma-Lease a Bike). Primož Roglič je včeraj z devetim mestom v etapi s četrtega zdrsnil na peto mesto v skupnem seštevku (+1:21).

Na dirki nastopata tudi Jan Tratnik in Domen Novak, ki sta predvsem v vlogi pomočnikov in ne dirkata na lasten rezultat.

