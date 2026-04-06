Slovenske rokometašice v Zrečah pred odločilnim zaključkom

Ženska rokometna reprezentanca Slovenije se je na praznični ponedeljek zbrala v Zrečah, kjer je pod vodstvom selektorja Dragana Adžića začela priprave na ključni teden kvalifikacij za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu. V sredo bodo gostovale v Belgiji, v nedeljo na bodo zadnji tekmi kvalifikacij v Velenju gostile Makedonke.

Selektor Dragan Adžić je na prvem treningu lahko pozdravil skoraj vse povabljene igralke, saj so prisotne vse reprezentantke z izjemo Nine Zulić, ki ji nastop preprečujejo težave s kolenom, je sporočila slovenska zveza. Časa za priprave ne bo veliko, saj bo ekipa že dan po zboru, v torek zvečer, odpotovala v Belgijo, kjer jih v sredo ob 20.10 čaka prva odločilna preizkušnja.

Gostovanje v Hasseltu bi slovenskim rokometašicam že lahko prineslo dokončno potrditev uvrstitve na jubilejno deseto evropsko prvenstvo. Takšen scenarij se bo uresničil, če bo Slovenija proti Belgiji zbrala več točk kot reprezentanca Severne Makedonije, ki bo dobri dve uri prej v Skopju začela obračun s svetovno podprvakinjo Nemčijo.

Nemke v dosedanjem poteku kvalifikacij v skupini 3 še niso oddale nobene točke in so si že zagotovile prvo mesto. Slovenija je na štirih tekmah zbrala štiri točke, po dve pa premorejo Belgijke in Makedonke. Evropsko prvenstvo, ki ga bodo med 3. in 20. decembrom gostile Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija, bosta potovali najboljši ekipi vsake kvalifikacijske skupine, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih skupin.

Slovenska reprezentantka Nuša Fegic pred odhodom poudarja pomembnost prihajajočih dni. "Želimo si podobne predstave kot v Kopru in Celju, veliko borbe, želje in s pravim pristopom. Tekem se že zelo veselimo, saj na vsakem zboru res uživamo in skupaj rastemo," je še dodala primorska organizatorka igre.

Selektor se zaveda napredka tekmic

Selektor Adžić s spoštovanjem zre proti nasprotnicam in ocenjuje, da je Belgija pod vodstvom trenerskega kolega iz Francije v teh kvalifikacijah naredila velik napredek. "V kolikor bi ekipi lahko več pomagala Munia Smits, bi bila še bolj konkurenčna. Za nas bo tekma v Hasseltu ključna v boju za 10. nastop na EP in tako bomo k njej tudi pristopili. Verjamem, da bomo že v sredo rešili več ali manj vse dvome o novi uvrstitvi Slovenije na veliko tekmovanje," je še pred prvim treningom v Zrečah povedal Črnogorec na slovenski klopi.

Slovenske rokometašice so v kvalifikacijah lansko jesen v Kopru ugnale Belgijo (29:22), v Bitoli pa Severno Makedonijo (28:20). Marca so morale dvakrat priznati premoč favoriziranim Nemkam, a se jim vsaj na domači tekmi v Celju zelo dobro zoperstavile, medtem ko je na drugi tekmo ekipo izredno zdesetkala viroza.

