Karavana formule 1 se je ekspresno iz Melbourna preselila v Šanghaj, saj že ta konec tedna sledi druga dirka nove dobe kraljice avtomotošporta. Kot da ekipe in dirkači še nimajo dovolj preglavic z novimi dirkalniki, jih na VN Kitajske čaka še prva šprinterska dirka sezone, torej en sam prosti trening. V središču pozornosti bo Lewis Hamilton, ki na tem dirkališču dosega izjemne uspehe, še lani, ko se je mučil s Ferrarijem, je tu dobil šprint.

Časovnica VN Kitajske:



Petek, 13. marec

4.30 prosti trening

8.30 kvalifikacije za šprint



Sobota, 14. marec

4.00 šprint

8.00 kvalifikacije



Nedelja, 15. marec

8.00 dirka

Lewis Hamilton je lani v Šanghaju dobil šprintersko dirko, a to je bil edini pozitiven trenutek njegove prve sezone pri Ferrariju. Foto: Reuters Formula 1 na Kitajskem gostuje od leta 2004, letošnja velika nagrada Kitajske bo 19., saj so zaradi pandemije štiri vmes odpadle. S šestimi zmagami je na dirkališču v Šanghaju najuspešnejši Lewis Hamilton. Dve je dosegel z McLarnom, štiri pa z Mercedesom, a zadnjo leta 2019. Noben drug dirkač na tej stezi nima več kot dveh zmag. Še v petih statističnih kategorijah je Britanec najuspešnejši na tem prizorišču: šest prvih štartnih položajev, devet uvrstitev na zmagovalni balkon, največ točk (221), največ krogov v vodstvu (306) in največ najhitrejših krogov na dirki (štiri). Lani je sedemkratni svetovni prvak na Kitajskem dobil šprintersko dirko, kar je bil vrhunec njegove nove poti pri Ferrariju.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Kitajske:



2025 – Oscar Piastri (McLaren)

2024 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Daniel Ricciardo (Red Bull)

2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 – Nico Rosberg (Mercedes)

Na 26. dirki s Ferrarijem prve stopničke? Foto: Guliverimage V prvi sezoni s poskočnim konjičem se Hamilton ni niti enkrat uvrstil na zmagovalni balkon. Če se je na šprintu v Šanghaju lani marca sezona za Ferrari še zdela obetavna, je šlo že dan pozneje prvič vse narobe – oba s Charlesom Leclercom sta bila diskvalificirana zaradi neustreznega dirkalnika. Ob koncu leta se je zmagovalec 105 dirk zdel že precej resigniran. A v Melbourne je prejšnji teden prišel novi, prerojeni Hamilton. Sodeloval je pri razvoju novega Ferrarijevega dirkalnika in ta mu ustreza precej bolj od lanskega. Prvo dirko sezone je končal na četrtem mestu. Sam je dejal, da če bi bila še nekaj krogov daljša, bi prehitel Leclerca in osvojil tretje mesto.

"Dobro je, da se z obema borimo za najvišja mesta"

Samo Ferrari je bil v Melbournu končurenčen Mercedesu. VN Avstralije je dobil George Russell, Kimi Antonelli je bil drugi. Foto: Guliverimage Pohvalil ga je tudi šef ekipe Frederic Vasseur. "Dobro je, da se z obema dirkalnikoma borimo za najvišja mesta." Z novo generacijo dirkalnikov in pogonskih sklopov je zdaj veliko tudi na inženirjih. Na naslednjih dirkah bomo spremljamo tudi "dirko" razvoja dirkalnikov. Ferrari je bil v Melbournu drugi najhitrejši, samo za Mercedesom, a ne veliko. Že Red Bull in McLaren sta zaostajala precej več. "Vemo, da moramo še marsikaj izboljšati. In to velja tudi za druge ekipe. Popraviti moramo taktiko, motor, šasijo, pnevmatike, vse," je dejal Vasseur. Zgrešena taktika jim je na VN Avstralije vzela vsaj možnost, da ob koncu premagajo Mercedesova dirkača. Zanimivo: branilec lovorike Lando Norris (McLaren), ki je bil v Melbournu peti, meni, da ima Ferrari najboljši dirkalnik. Da je v zavojih najhitrejši. Mercedes je spredaj samo zaradi pogonskega sklopa, meni dirkač McLarna.

Skupni seštevek pred VN Kitajske (1/24):



1. George Russell (Mercedes) 25 točk

2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 18

3. Charles Leclerc (Ferrari) 15

4. Lewis Hamilton (Ferrari) 12

5. Lando Norris (McLaren) 10

6. Max Verstappen (Red Bull) 8

7. Oliver Bearman (Haas) 6

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 4

9. Gabriel Bortoleto (Audi) 2

10. Pierre Gasly (Alpine) 1



1. Mercedes 43 točk

2. Ferrari 27

3. McLaren 10

4. Red Bull 8

5. Haas 6

6. Racing Bulls 4

7. Audi 2