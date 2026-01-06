Muke nekdanjega velikana slovenskega nogometa, bogati Turek ni izpolnil obljub

Ne le Domžale, z ogromnimi težavami se spopada še eden nekdanji slovenski nogometni prvak. Gorica je jesenski del druge lige končala brez zmage na zadnjem mestu. Turški investitor Akin Altay je po prihodu napovedoval marsikaj, a svojih obljub ni izpolnil. ND Gorica bo tako sprožila postopek za prekinitev pogodbe in sodne izterjave in v spomladanski del krenila z osiromašeno blagajno. Članska ekipa naj bi priprave začela 15. januarja.

V Domžalah bo na dokončno odločitev, kakšna bo prihodnost dvakratnih državnih prvakov iz mesta ob Kamniški Bistrici, potrebno počakati še nekaj časa. Še vedno obstaja možnost črnega scenarija, da bi rumena družina po jesenskem delu izstopila iz tekmovanja, vseeno pa v klubu, večni optimist je tudi trener Anton Žlogar, še verjamejo, da bi lahko s pomočjo investitorjev zapolnili luknjo v klubski blagajni.

Turški investitor ni uresničil obljub

Gorica v jesenskem delu 2. SNL sploh ni zmagala. Foto: Aleš Fevžer Takšne načrte so imeli tudi v Novi Gorici. Ko je lani prišel v mesto vrtnic turški investitor Akin Altay in postal večinski lastnik podjetja FC Gorica d. o. o., je obljubljal marsikaj. Ker pa obljub ni izpolnil, moštvo pa je v tem obdobju nizalo zelo skromne rezultate in jesenski del druge lige brez ene samcate zmage končalo na klavrnem zadnjem mestu, je bilo nezadovoljstvo ljubiteljev nogometa v Novi Gorici kot tudi predstavnikov kluba ogromno. Vodstvo kluba se je tako počutilo dolžne, da navijačem vrtnic poda nekaj pojasnil v zvezi z aktualnim dogajanjem v klubu.

"Turški investitor Akin Altay, večinski lastnik podjetja FC Gorica d. o. o., kljub obljubam in podpisani pogodbi, s katero je prevzel upravljanje kluba, še vedno ni poravnal odprtih zapadlih obveznosti, zato smo v ND Gorica primorani sprožiti vse potrebne postopke za zaščito svojih pravic in pravnih interesov, kar vključuje tudi prekinitev pogodbe in sodne izterjave. Hkrati bomo zaradi izpada predvidenih prihodkov morali v drugi polovici sezone prilagoditi stroške delovanja razpoložljivim virom," so v klubu z bogato zgodovino, Gorica je nenazadnje osvojila kar štirikrat naslov prvaka Slovenije, slovenskemu nogometu podala kopico izjemnih reprezentantov, zdaj pa ji grozi, da bi prvič v obdobju državne samostojnosti zdrsnila v tretjo ligo.

Kmalu bo odpravljena blokada Fife

Pred Oliverjem Bogatinovom bo zahteven izziv. Foto: Aleš Fevžer Pod taktirko Oliverja Bogatinova, ki je vskočil na vročo klop sredi jeseni, a ni dočakal tako želene prve zmage, si bo skušala Gorica vendarle zagotoviti obstanek v 2. SNL. Prva ekipa bo s pripravami začela predvidoma 15. januarja, mladinci pa nekaj dni prej. "Cilj je odigrati čim boljši drugi del prvenstva," sporočajo v vodstvu kluba in dodajajo, da bo 15. januarja odpravljena povezava s FIFA blokado, po kateri bi lahko znova na nogometni tržnici kupovali igralce. Pojasnili so, da je do blokade prišlo zaradi spora z nekdanjim igralcem Adnanom Ugurjem.

Prihodnost kluba je negotova, se pa v klubu trudijo, da bi se znebili dolgov. "V pripravi je načrt odprave dolgov, tekmovanje našega kluba, tako članske ekipe kot vseh mlajših kategorij, pa nikoli ni bilo pod vprašajem," pojasnjujejo, da morebiten stečaj, ki se je v zadnjem obdobju večkrat omenjal v različnih medijskih objavah, ne pride v poštev.

Gorica bo v uvodnem krogu spomladanskega dela 2. SNL, to bo tekma 17. kroga, 1. marca gostovala v Dekanih. Po 16 krogih se lahko pohvali le s sedmimi točkami, za predzadnjeuvrščenimi Jesenicami zaostaja tri, za 14. Ilirijo, ki bo v prihodnosti sodelovala z NK Maribor, pa pet točk.