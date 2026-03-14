M. P.

14. 3. 2026,
1 ura, 55 minut

NK Tabor Sežana NK Nafta Lendava NK Aluminij NK Brinje Grosuplje NK Triglav Druga liga

Sobota, 14. 3. 2026, 8.00

Druga liga, 19. krog

Tekmeca za naslov Nafta in Brinje želita nazaj na zmagovito pot

Brinje Grosuplje - Olimpija | Brinje je pred dnevi v pokalu izločilo Olimpiji, a nato prvič izgubilo v drugi ligi. | Foto Aleš Fevžer

Brinje je pred dnevi v pokalu izločilo Olimpiji, a nato prvič izgubilo v drugi ligi.

Foto: Aleš Fevžer

V drugi slovenski nogometni ligi se ta konec tedna igrajo tekme 19. kroga. Brinje Grosuplje po prvem porazu v sezoni (Triglav) v nedeljo gosti ljubljanski Slovan. Vodilna Nafta, ki ima točko več od Grosupejčanov, za konec kroga v ponedeljek gosti Dravinjo. Na zadnjih dveh tekmah je osvojila le dve točki.

Sportal Brinju po zgodovinski zmagi nad Olimpijo prvič spodrsnilo v 2. SNL

Prve štiri tekme se igrajo v soboto. Bistrica trenerja Roberta Pevnika, ki za vodilno Nafto zaostaja že 15 točk in je na šestem mestu, za tretjo zaporedno zmago gosti zadnjeuvrščeno Gorico. Nekoč velikan slovenskega nogometa, tudi prvak prve lige, iz Nove Gorice doživlja najtežje trenutke v klubski zgodovini. Na 18 tekmah še niso zmagali, osem točk so osvojili z osmimi remiji. Izpad v tretjo ligo se zdi neizbežen.

Druga liga, 19. krog:

Sobota, 14. marec:

Nedelja, 15. marec:

Ponedeljek, 16. marec:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

14  Maroša (Nafta)
13  Vinogradac (Triglav)
12  Bajraj (Beltinci)
– Marsetič (Bistrica)
8 - Jovičević (Brinje)
– Brkić (Triglav), Kregar (Triglav), Kulenović (Rudar)
– Magdić (Triglav), Medle (Krka), Močnik (Beltinci), Rose (Tabor)

Sportal Neverjeten razplet, Slovenija česa takega še ni videla!
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.