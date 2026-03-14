Tekmeca za naslov Nafta in Brinje želita nazaj na zmagovito pot

V drugi slovenski nogometni ligi se ta konec tedna igrajo tekme 19. kroga. Brinje Grosuplje po prvem porazu v sezoni (Triglav) v nedeljo gosti ljubljanski Slovan. Vodilna Nafta, ki ima točko več od Grosupejčanov, za konec kroga v ponedeljek gosti Dravinjo. Na zadnjih dveh tekmah je osvojila le dve točki.

Prve štiri tekme se igrajo v soboto. Bistrica trenerja Roberta Pevnika, ki za vodilno Nafto zaostaja že 15 točk in je na šestem mestu, za tretjo zaporedno zmago gosti zadnjeuvrščeno Gorico. Nekoč velikan slovenskega nogometa, tudi prvak prve lige, iz Nove Gorice doživlja najtežje trenutke v klubski zgodovini. Na 18 tekmah še niso zmagali, osem točk so osvojili z osmimi remiji. Izpad v tretjo ligo se zdi neizbežen.

Druga liga, 19. krog:

Sobota, 14. marec:

Nedelja, 15. marec:

Ponedeljek, 16. marec:

Lestvica: