Slovenski telovadec Beno Kunst je drugi dan finalov svetovnega izziva v Kopru v prvi odločitvi dneva poskrbel za veselje na tribunah Arene Bonifika. Kunst je kljub poškodbi gležnja stisnil zobe, solidno opravil nastop na preskoku in osvojil bronasto odličje s 13,183 točke. Lucija Hribar je v finalu na gredi zasedla šesto mesto.

Kunst se je odločil za nastop pred domačimi navijači, čeprav njegova poškodba gležnja, ima natrgano vez, še ni bila sanirana. Odločitev se mu je, je dejal po koncu tekmovanja, s kolajno poplačala. Zmago na preskoku je slavil Italijan Simone Speranza (13,966).

"Vedel sem, da poškodba gležnja ni povsem sanirana, saj gibljivost še ni bila prava. Po mojem bo še kar trajalo, da bo gibljivost enaka, najbrž pa sem v petkovih kvalifikacijah še poslabšal stanje. Moj glavni cilj je, da poskusim pozdraviti gleženj do avgustovskega evropskega prvenstva," je po nastopu povedal Brežičan, ki je svoj glavni cilj pred domačim občinstvom izpolnil, saj je danes oba skoka pristal na noge, četudi izvedba ni bila najlepša.

"Moj glavni cilj na koprski tekmi je bil, da ne poslabšam poškodbe in da pokažem, da kljub bolečinam lahko stisnem zobe in pokažem dober nastop. Sam sebi sem želel dokazati, da sem tega sposoben," je bil zadovoljen Kunst, še bolj pa se mu je smejalo, ko je pristal še zadnji finalist preskoka in je postalo jasno, da se bo zahvaljujoč težavnosti skokov spet povzpel na zmagovalni oder.

"Splačalo se je boriti do konca, stisniti zobe in oddelati skoka kljub bolečinam. Res sem vesel tega uspeha. Tako kot lani sem ostal brez besed," se je smejalo 24-letnemu Kunstu.

Lucija Hribar je bila šesta. Foto: Aleš Fevžer

Zadovoljna je bila tudi Hribar. Čeprav je računala na boj za odličja na dvovišinski bradlji, jo je v četrtek padec oddaljil od finala, v uteho pa ji je vsaj dobra predstava na gredi.

"Vesela sem, da sem obstala na orodju in pokazala, da lahko tudi na gredi dobro telovadim. Koper mi res veliko pomeni, podpora navijačev, in nočeš jih razočarati," je dodala 24-letna Domžalčanka.

Do konca dneva sledijo še finali na bradlji, parterju in drogu.