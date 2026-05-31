Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
31. 5. 2026,
12.47

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Beno Kunst gimnastika Lucija Hribar

Nedelja, 31. 5. 2026, 12.47

25 minut

Športna gimnastika, svetovni pokal, Koper

Beno Kunst v Kopru poskrbel za nove slovenske stopničke

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Beno Kunst | Beno Kunst je osvojil bron. | Foto Aleš Fevžer

Beno Kunst je osvojil bron.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski telovadec Beno Kunst je drugi dan finalov svetovnega izziva v Kopru v prvi odločitvi dneva poskrbel za veselje na tribunah Arene Bonifika. Kunst je kljub poškodbi gležnja stisnil zobe, solidno opravil nastop na preskoku in osvojil bronasto odličje s 13,183 točke. Lucija Hribar je v finalu na gredi zasedla šesto mesto.

Kunst se je odločil za nastop pred domačimi navijači, čeprav njegova poškodba gležnja, ima natrgano vez, še ni bila sanirana. Odločitev se mu je, je dejal po koncu tekmovanja, s kolajno poplačala. Zmago na preskoku je slavil Italijan Simone Speranza (13,966).

"Vedel sem, da poškodba gležnja ni povsem sanirana, saj gibljivost še ni bila prava. Po mojem bo še kar trajalo, da bo gibljivost enaka, najbrž pa sem v petkovih kvalifikacijah še poslabšal stanje. Moj glavni cilj je, da poskusim pozdraviti gleženj do avgustovskega evropskega prvenstva," je po nastopu povedal Brežičan, ki je svoj glavni cilj pred domačim občinstvom izpolnil, saj je danes oba skoka pristal na noge, četudi izvedba ni bila najlepša.

"Moj glavni cilj na koprski tekmi je bil, da ne poslabšam poškodbe in da pokažem, da kljub bolečinam lahko stisnem zobe in pokažem dober nastop. Sam sebi sem želel dokazati, da sem tega sposoben," je bil zadovoljen Kunst, še bolj pa se mu je smejalo, ko je pristal še zadnji finalist preskoka in je postalo jasno, da se bo zahvaljujoč težavnosti skokov spet povzpel na zmagovalni oder.

"Splačalo se je boriti do konca, stisniti zobe in oddelati skoka kljub bolečinam. Res sem vesel tega uspeha. Tako kot lani sem ostal brez besed," se je smejalo 24-letnemu Kunstu.

Lucija Hribar je bila šesta. | Foto: Aleš Fevžer Lucija Hribar je bila šesta. Foto: Aleš Fevžer

Zadovoljna je bila tudi Hribar. Čeprav je računala na boj za odličja na dvovišinski bradlji, jo je v četrtek padec oddaljil od finala, v uteho pa ji je vsaj dobra predstava na gredi.

"Vesela sem, da sem obstala na orodju in pokazala, da lahko tudi na gredi dobro telovadim. Koper mi res veliko pomeni, podpora navijačev, in nočeš jih razočarati," je dodala 24-letna Domžalčanka.

Do konca dneva sledijo še finali na bradlji, parterju in drogu.

Teja Belak Koper
Sportal Izjemen uvod Teje Belak in Luke Bojanca
Lucija Hribar
Sportal V Kopru navijače razveselila Lucija Hribar in Beno Kunst
Teja Belak
Sportal Slovenska šampionka Teja Belak ponovila lanski scenarij
Beno Kunst gimnastika Lucija Hribar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.