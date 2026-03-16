Knovs že na Sovi in policiji

Skupina parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) po informacijah N1 na sedežu Sove in Generalne policijske uprave preverja trditve predstavnikov civilne družbe in novinarja Boruta Mekine o vpletanju izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube v slovenske državnozborske volitve.

Novinar Mladine Borut Mekina je danes razkril, da je letalo zasebne izraelske družbe Arrow Aviation v zadnjih mesecih vsaj trikrat priletelo iz Tel Aviva na brniško letališče. Ob decembrskem obisku naj bi bila na njem najmanj dva sodelavca zasebne obveščevalne službe Black Cube. Njegov vir trdi, da naj bi se na sedežu SDS srečali z Janezom Janšo.

