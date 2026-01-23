Vratar Barcelone bo branil v Sloveniji: kdo in kako ga je pripeljal?

Do konca zimskega prestopnega roka je še kar nekaj časa, v Sloveniji se bodo vrata za prestope novih nogometašev zaprla 15. februarja. Že zdaj pa je jasno, da bo na sončni strani Alp težko kdo ponovil, kaj šele presegel, kar je uspelo Bistrici. Težko bo kdo posloval z odmevnejšim in slovitejšim imenom, kot je – Barcelona.

Sezona Bistrice v slovenski drugoligaški druščini je četrta zaporedna in večji del jeseni se je zdelo, da bo nadaljevala pozitiven trend končnih uvrstitev. Po devetem mestu v sezoni 2022/23 je sledilo sedmo mesto, preteklo sezono je Bistrica končala na šestem, na začetku aktualne pa je dolgo časa krojila vrh lestvice.

Robert Pevnik z Bistrico lovi najboljšo uvrstitev kluba v 2. SNL. Foto: Jure Banfi

Četa Roberta Pevnika je nato popustila, po 16 odigranih krogih je spet na šestem mestu, zaostanek za vodilno Nafto pa znaša že velikih 14 točk. Zdi se, da je Bistrica obsojena na vsaj še eno sezono v 2. SNL, a Pevnik in njegovi varovanci še niso vrgli puške v koruzo.

V pomlad bo zasedba izpod južnega Pohorja vstopila nekoliko prenovljena, zaostrila se je tudi konkurenca na vratarskem položaju. Kot posojen nogometaš se najmanj do konca sezone na slovenske zelenice seli Eldar Taghizada, 22-letnik iz Azerbajdžana, ki je pred dobrim letom uresničil sanje, ko je podpisal pogodbo z veliko Barcelono.

Sodelovanje s špansko agencijo

"Njegovi prvi vtisi so zelo pozitivni, kar je izjemno pomembno, saj prihaja iz enega največjih klubov na svetu. Ključno vlogo pri tem je odigrala Bistrica, ki ima jasno vizijo in si je upala narediti ta korak. Ob tej priložnosti bi se rad iskreno zahvalil vodstvu kluba, predvsem gospodu Alojzu Friclu, ter seveda Robertu Pevniku, ki se zelo dobro zaveda, da vsak igralec, ki prihaja iz Barcelone, premore veliko kakovosti," je dejal Peter Kristan.

Korošec je bil vrsto let v slovenski nogomet vpet kot trener, nazadnje je vodil žensko člansko ekipo Primorja in se podpisal pod najuspešnejšo sezono v zgodovini kluba, v zadnjem obdobju pa se je posvetil drugačnemu delu. Sodelovanje s špansko agencijo je poskrbelo za enega zanimivejših prestopov v zadnjih letih.

Peter Kristan je v lanski sezoni uspešno vodil žensko ekipo Primorja. Foto: NZS "Ta prestop nikakor ni naključje. Že več let sem v rednem stiku z Matejem Burgerjem, ki že več kot 20 let živi v Španiji in tam deluje kot športni menedžer. Skupaj že dalj časa spremljava in analizirava predvsem mlade, kakovostne španske igralce, ki jim želiva odpreti vrata v Slovenijo. Obenem želiva na ta način tudi odpreti španski trg za slovenske klube," je pojasnil Slovenjgradčan.

Slovenija kot dobra priložnost za razvoj

V Bakuju rojeni vratar se nikoli ni prebil do kadra prve ekipe katalonskega velikana, treniral pa je z drugo ekipo Barcelona Atletic, ki jo vodi nekdanji igralec Barcelone Juliano Beletti. V Kataloniji ni dočakal svoje priložnosti, kot posojen vratar se je selil po nižjeligaških španskih klubih, zdaj pa bo dragocene izkušnje lovil na slovenskih tleh.





"V Španiji je izjemno veliko zelo kakovostnih nogometašev, ki se zaradi različnih okoliščin izgubijo v nižjih ligah in kljub visoki ravni nikoli ne dobijo prave priložnosti. Najina vizija je, da takšne igralce skrbno izbereva in jim ponudiva možnost dokazovanja v Sloveniji, s čimer bi lahko dodatno okrepili slovensko ligo oziroma klubom ponudili zanimivo alternativo. Igralce poskušamo prepričati, da je Slovenija dobra in realna priložnost za njihov nadaljnji razvoj. V tem primeru nam je uspelo prepričati tudi vratarja iz Barcelone," je povedal Kristan.

Taghizada medtem že trenira pod taktirko Roberta Pevnika, izključena pa ni niti možnost daljšega sodelovanja. Pogodba s katalonskim ponosom se mlademu vratarju namreč izteče ob koncu sezone.