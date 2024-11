Prevolnik Rupel: Ta dva zakona sta izjemnega pomena za paciente #video

Na ministrstvu za zdravje so izjemno ponosni in veseli, da so zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu in zakon, ki ureja pravico do pozabe po preboleli bolezni, pripeljali do sprejetja. Po besedah ministrice Valentine Prevolnik Rupel sta zakona izjemnega pomena za paciente. Zakona bosta po pričakovanjih sprejeta na današnji seji DZ. Več podrobnosti je razkrila v zgornjem videoposnetku.

Zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu je po besedah ministrice izjemnega pomena za paciente in zdravstvene delavce, saj na sistemski ravni ureja celovito vodenje in upravljanje kakovosti ter varnosti v zdravstvu.

"To pomeni, da bodo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti spremljali kakovost in varnost na enak način, poročali o varnostnih incidentih na enak način, da bodo nekatere evidence, ki jih bo zagotavljala agencija, javne, in predvsem, da bomo imeli vzpostavljeno osnovno strukturo za upravljanje in celovito vodenje kakovosti v Sloveniji," je povedala v današnji izjavi.

Zakon o pravici oseb po prebolelem raku in določenih drugih boleznih do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov pa po besedah ministrice odpravlja neenakost oziroma diskriminacijo med pacienti, ki so preboleli raka, okužbo z virusom HIV ali hepatitis C. "Zakon omogoča, da tisti, ki so preboleli bolezen, pri sklenitvi zavarovalnih in kreditnih produktov zavarovalnici več ne poročajo o preboleli bolezni, zavarovalnice pa tega podatka od njih ne smejo zahtevati," je pojasnila.