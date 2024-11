Politična drama na Hrvaškem: glave že letijo

Hrvaška policija je danes zjutraj med akcijo urada za boj proti proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) izvedla hišno preiskavo na domu ministra za zdravstvo Vilija Beroša in ga pridržala, pišejo hrvaški mediji. Premier Andrej Plenković je Beroša že razrešil z ministrske funkcije, so nato sporočili iz vlade.

Akcija poteka po nalogu Uskoka in ne Evropskega javnega tožilca (EPPO), kot je danes zjutraj pisal portal hrvaškega časnika Jutarnji list.

Aretacije in preiskave so po navedbah hrvaške policije rezultat preiskave, ki jo je pred tem izvedel Uskok. "Omenjena dejanja se izvajajo na območju Zagreba in Skradina ter se nanašajo na več oseb, med katerimi je tudi visoki državni uradnik, za katere obstaja utemeljen sum, da so storile kazniva dejanja korupcije," so sporočili iz Uskoka.

Preiskava na domu ministra Beroša. Foto: Pixsell/Igor Kralj Dodali so, da bodo po zaslišanju osumljencev sprejeli odločitev o nadaljnjih ukrepih.

Po neuradnih informacijah, ki jih navaja Večernji list, so osumljene tri osebe, in sicer za prejemanje in dajanje podkupnine. Med osumljenci naj bi bil poleg Beroša nevrokirurg in lastnik zasebne poliklinike Krešimir Rotim, ki naj bi ga policija prav tako pridržala.

Poleg Beroša naj bi pridržali tudi v znanega nevrokirurga in lastnika zasebne poliklinike Krešimirja Rotima. Na sliki z Zlatkom Dalićem, selektorjem hrvaške nogometne neprezentance. Foto: Pixsell/Josip Regovic Plenković je Beroša razrešil z ministrske funkcije, takoj ko je v javnosti odjeknila novica o njegovi aretaciji. Ministrstvo za zdravstvo bo do imenovanja novega ministra vodila državna sekretarka Irena Hrstić, je sporočil tiskovni predstavnik vlade.