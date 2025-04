Uspešni kandidati in kandidatke bodo prejeli brezplačno vozovnico za vlak in z njo med julijem letos in septembrom 2026 do 30 dni sami ali v skupini do pet oseb potovali po Evropi ter odkrivali njeno bogato kulturno dediščino.

Na razpis se lahko prijavijo mladi, rojeni med 1. julijem 2006 in 30. junijem 2007, ki prebivajo v EU in državah, pridruženih programu Erasmus+.

Rok za prijavo je 16. april, zainteresirani pa se morajo prijaviti prek evropskega mladinskega portala in izpolniti kratek vprašalnik o EU, so sporočili v Bruslju.

V okviru pobude DiscoverEU, ki se je začela leta 2018 in je vključena v program Erasmus+ za obdobje 2021–2027, je bilo do zdaj podeljenih že več kot 355 tisoč vozovnic.