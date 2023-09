Po Nemčiji v uvedbo enotne vozovnice za javni promet tudi Francija

Kot je ta teden izpostavil francoski minister za promet Clement Beaune, bodo vozovnico uvedli predvidoma poleti prihodnje leto, s tem pa bodo neposredno posnemali "izjemno uspešno potezo Nemčije za spodbujanje bolj zelenega prometa".

"Uporaba vozovnice Pass Rail bo za Francoze preprosta. Kupili jo bodo lahko vsi ne glede na njihovo starost," je dodal, še poroča STA.

Po navedbah ministra bi si želeli, da bi vozovnica pokrivala tudi vožnje s podzemno železnico, avtobusi in tramvaji v mestih, a to za zdaj ni mogoče.

Nemška vozovnica na drugi strani ponuja neomejen dostop do vožnje z avtobusi in podzemno železnico po državi ter tudi do lokalnih in regionalnih vlakov. Z njo pa se ni mogoče peljati z vlaki in avtobusi na dolgih razdaljah.