Najstnika v New Yorku ukradla vlak podzemne železnice

Newyorška policija je ta teden aretirala 17-letnega fanta in dekle, ki sta prejšnji teden ukradla vlak podzemne železnice. Paru se je z ukradenim vlakom uspelo na kratko zapeljati po progi, nato sta trčila v parkiran vlak in peš pobegnila s prizorišča, poročajo lokalni mediji.

Policija je sporočila, da sta se mladoletnika prejšnji teden v noči s četrtka na petek na postaji v četrti Queens vkrcala na parkirani vlak podzemne železnice, ga nekako zagnala in po krajši vožnji trčila v drug vlak ter nato pobegnila. Poškodovanih v incidentu ni bilo.

Dekle so policisti v New Yorku prijeli v sredo, njenega sostorilca pa v četrtek, potem ko so ju identificirali na podlagi posnetkov varnostnih kamer, poročajo ameriški mediji in britanski BBC.

Predstavnik newyorške mestne uprave za promet je povedal, da sta se z ukradenim vlakom, preden sta se zaletela, vozila približno 15 metrov. Ni znal pojasniti, kako sta vlomila v vlak, ga uspela zagnati in nato upravljati.

Kratko vožnjo je opisal kot izjemno nespametno in nepremišljeno dejanje ter dejal, da že nameščajo številne dodatne varnostne kamere, da bi preprečili ponovitev takšnega incidenta. Drzni newyorški najstniki sicer zelo redko kradejo vlake, se pa občasno vozijo na strehah vlakovnih kompozicij podzemne železnice, pri čemer se dogajajo tudi tragične nesreče.