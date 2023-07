Predrzen voznik brez vozniškega dovoljenja bežal pred policisti #video

Prejšnji teden so mariborski policisti obravnavali voznika osebnega avtomobila, sicer večkratnega kršitelja cestnoprometnih predpisov, ki je brez vozniškega dovoljenja po avtocesti divjal s hitrostjo več kot 150 kilometrov na uro in bežal pred policisti. Ti so divjo vožnjo posneli, posnetek pa objavili na Facebooku.

Policisti so objestnega voznika, ki je med vožnjo storil več prekrškov, poskušali ustaviti, a se ta na njihove znake ni odzval in je nadaljeval vožnjo. Šestindvajsetletnega voznika jim je uspelo ustaviti na območju Dobrenja, v postopku pa so ugotovili, da je vozil brez vozniškega dovoljenja.

Ob tem policisti opozarjajo, da so v zadnjem obdobju na cestah znova obravnavali več voznikov, ki so huje kršili predpise. Kot so zapisali, je poleg čezmerne hitrosti posebej skrb vzbujajoča tudi vožnja pod vplivom alkohola. "Tovrstnim kršitvam bomo več pozornosti namenili že ta konec tedna," so napovedali in voznike pozvali, naj vozijo strpno, varno in po predpisih.