V Ljubljani prijeli moškega, ki je izvedel več tatvin in bil tudi že obsojen

Ljubljanski policisti so prijeli moškega, ki je pred nekaj dnevi vlomil v trgovino in ukradel za tri tisoč evrov vreden dlančnik. Med kriminalistično preiskavo so ugotovili, da je 44-letni moški utemeljeno osumljen tudi treh kaznivih dejanj tatvin različnih predmetov.

44-letnemu moškemu so policisti ukradeni dlančnik zasegli in ga vrnili lastniku.

Ko so med preiskavo zbirali obvestila, so ugotovili še, da je moški utemeljeno osumljen tudi kraje kozmetičnih izdelkov, tehničnega blaga in prenosnika ter še enega vloma v trgovino s kozmetičnimi izdelki, vse pa se je zgodilo v obdobju zadnjih dveh mesecev.

Že obsojen za takšna dejanja

Skupno si je pri tem pridobil za več kot osem tisoč evrov protipravne premoženjske koristi, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Osumljenca so privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, policisti pa nadaljujejo kriminalistično preiskavo, saj sumijo, da je izvršil še več podobnih dejanj tatvin in vlomov, in bodo kazensko ovadbo dopolnili z vsemi ugotovitvami. V preteklosti so ga že obravnavali in tudi obsodili za istovrstna kazniva dejanja.

V Ljubljani na splošno več vlomov

"V zadnjem obdobju na območju celotne policijske uprave Ljubljana zaznavamo povečano število vlomov v različne objekte, hiše, stanovanja, sakralne objekte, trgovine in podobno. Storilci pogosto izkoriščajo odsotnost lastnikov objektov, ki odidejo na dopust," so še opozorili pri policiji.

Svetujejo, da lastniki stanovanj in stanovanjskih hiš, ki se odpravljajo za več dni od doma, pa tudi vsi drugi, upoštevajo naslednje nasvete: