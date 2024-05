Gasilcem so dan pred veliko veselico ukradli plinski žar, zvočnike in sto kilogramov pomfrija

Gasilci PGD Veliki Gaber so dan pred veliko veselico ostali brez predmetov in hrane, ki so jih imeli pripravljene za zabavo. Ponoči so jih namreč obiskali neznanici in odnesli plinski žar, zvočnik, sto kilogramov pomfrija in vrtni paviljon. Kljub zapletnom so veselico včeraj ob podpori sokrajanov in prostoovljcev uspešno izpeljali.

"Z žalostjo vas obveščamo, da so nam ponoči neznanci odtujili več predmetov in hrane, ki smo jih imeli pripravljene za našo veselico - 𝐆𝐀𝐒𝐈𝐋𝐒𝐊𝐈 𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐀𝐈𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟒. Po celotnem tednu intenzivnih priprav in vsemu trudu, ki ga gasilci vlagamo v naše delo, nas je ta dogodek močno prizadel," so gasilci PGD Veliki Gaber sporočili svojim sledilcem na družbenem omrežju Facebook, dogodek pa prijavili policiji.

Neznani storilci so dan pred veselico odtujili plinski žar, zvočnik, 100 kilogramov pomfrija in vrstni paviljon.

Kljub nepričakovanemu dogodku so se gasilci odločili, da veselico izpeljejo. Sokrajane so prosili za pomoč in finančno podporo za nadomestitev odtujenih predmetov.

Ljudje so znova dokazali, da znajo stopit skupaj. "Iz srca se vam zahvaljujemo za izjemno podporo in udeležbo! Kljub neprijetnostim, ki so nas doletele, smo skupaj ustvarili nepozaben večer poln glasbe, smeha in dobre družbe," so danes sporočili gasilci.