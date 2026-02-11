Ljubljana je dobila prvo javno vodikovo polnilnico in polnilni park za alternativna goriva, ki bo podprl uvajanje 25 električnih in do 20 vodikovih avtobusov mestnega prometa. Da je primeren tudi za osebne avtomobile, je na odprtju pokazala Toyota s svojim modelom mirai.

Energetika Ljubljana je na območju P+R Stanežiče odprla nov polnilni park za alternativna goriva, ki vključuje:

12 polnilnih mest za električne mestne avtobuse,

prvo javno vodikovo polnilnico v Sloveniji, namenjeno avtobusom, tovornjakom in osebnim vozilom.

Ljubljana se s tem umešča med redka mesta v regiji, ki razvijajo tako električno kot vodikovo infrastrukturo. Začetna kapaciteta polnilnice omogoča dnevno polnjenje do 25 avtobusov ali približno 150 osebnih vozil oziroma kombinacijo obeh.

Foto: Mihael Kuzmič

Vodik bodo proizvajali tudi sami

V prvi fazi bo vodik zagotovljen z nakupi na trgu, v prihodnjih letih pa Energetika Ljubljana načrtuje lastno proizvodnjo zelenega vodika z elektrolizo. V Podutiku je v zaključni fazi gradnja dvomegavatne sončne elektrarne, namenjene izključno proizvodnji vodika, ob kateri bo do leta 2027 zgrajen še objekt za proizvodnjo vodika. Ta naj bi zagotavljal samooskrbo za prvih 20 vodikovih avtobusov mestnega prometa.

Vloga javnega prometa

Ljubljanski potniški promet bo do poletja vključil 25 električnih avtobusov, do leta 2027 pa skupno 20 avtobusov na vodik. Cilj je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, hrupa in onesnaženosti zraka v mestu.

Skupna vrednost naložbe v polnilni park znaša 4,5 milijona evrov, dodatnih 7,5 milijona evrov pa je namenjenih postavitvi fotovoltaične elektrarne in sistema za proizvodnjo vodika. Projekt je sofinanciran v okviru evropskega razpisa CEF AFIF za pospešeno vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva.

Ob odprtju je Toyota predstavila model mirai, serijsko vozilo na vodikove gorivne celice, ki kot stranski produkt oddaja zgolj vodno paro. Z odprtjem prve javne vodikove polnilnice se tudi na slovenskem trgu vzpostavljajo pogoji za uporabo tovrstnih osebnih vozil. Žal je v naši širši regiji tovrstnih polnilnic malo, nedavno je OMV zaprl tudi svoje vodikove polnilnice v Avstriji.