Najbogatejši Hrvat, 77-letni Branko Roglić, si za predstavitev svoje avtobiografije ni izbral domače Hrvaške, temveč Slovenijo, ki ji pripisuje poseben pomen za svoj uspeh, kot je pojasnil danes v Cankarjevem domu. Roglić je tudi lastnik podjetja Orbico, ki je zastopana v 20 državah. Od najbolj znanih blagovnih znamk živil, kozmetike, pralnih praškov do tobačnih izdelkov, pred kratkim pa se je podal tudi v turistične vode. Pred leti je postal še častni konzul Slovenije na Hrvaškem. Dogodka sta se udeležila tudi nekdanji predsednik Milan Kučan in gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

"Podjetništvo ni razkošje. To niso letala in jahte ali rdeče preproge. Podjetništvo je skrb za ljudi. Tako ga doživljam in tako tudi ravnam. Brez ljudi, mojih sodelavcev, ne bo ničesar," je povedal Branko Roglić, lastnik podjetja Orbico.

Podjetje ustanovil v Švici

Njegovo podjetje Orbico, ki ga je ustanovil v Švici, a je pravi razcvet doživelo šele v Sloveniji, trenutno posluje v 20 državah in zaposluje osem tisoč ljudi. Več kot Slovenske železnice ali celotna naša vojska. Tudi zato ga na Hrvaškem, kjer je doma, označujejo za najbogatejšega in najbolj uspešnega podjetnika.

Drugi podjetniki o Rogliću

"Takoj ko je prejel slovensko državljanstvo, se nam je pridružil v klubu slovenskih podjetnikov," navdušeno o Roglićevi poslovni ideologiji pove Marjan Batagelj. "Imava podoben pogled na to, kako uspešno voziti proti uspehu, pa naj zgleda še tako naporno," je dodal.

"Podjetje imaš tako, kakršno kulturo zgradiš. Kultura pa ni stvar nekaj mesecev, enega leta, ampak je predvsem zgled, ki ga daješ. In če so ljudje dolgo časa s tabo, bodo hitro čutili, ali to delaš iskreno ali to delaš naučeno. In če bi pri vzgoji podjetnikov več govorili o etiki in morali ter manj o poslovnem uspehu, potem bi mi imeli v družbi bistveno več uspešnih poslovnežev," je še povedal Batagelj.

"Če bi poslovala prek političnih zvez, ne bi oba začela kot podjetniška emigranta v Švici," je opozoril Božo Dimnik, podjetnik in lobist in dodal: "Midva ne rabiva politikov, tako kot nekateri mislijo. Politiki rabijo nas."

"Ostati pošten in skromen," poudarja Roglić

"Sledi svoji ideji, ostani pošten, tudi osebno, in ostani skromen," je na vprašanje kako bi strnil svoje izkušnje v pomoč bodočim podjetnikom, odgovoril Branko Roglić, lastnik podjetja Orbico in opozoril, da je zadnje največji izziv.