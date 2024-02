Kdo so največji podjetniki v Sloveniji?

V reviji Podjetna Slovenija so pripravili ekskluzivno lestvico največjih podjetij v državi. Med 600 največjimi je skoraj tretjina podjetij v lasti podjetnic in podjetnikov. Na vrhu lestvice je podjetje Belektron Boštjana Bandelja, ki se primarno ukvarja s trgovanjem z emisijskimi kuponi in s tremi milijardami prihodkov od prodaje krepko prednjači pred ostalimi. Spodaj si lahko preberete, kdo vse se je še znašel v prvi deseterici in v čigavi lasti so ostala podjetja.

Na lestvici, ki jo je revija Podjetna Slovenija pripravila skupaj z družbo Dun & Bradstreet Slovenija, so zbrana največja podjetja v lasti podjetnic in podjetnikov, ki poslujejo, zaposlujejo in plačujejo davke ter prispevke v Sloveniji. "Teh je 189. Ostala podjetja so še vedno lahko v privatni lasti, a je iz lastniške sestave razvidno, da so nastala iz nekdanjih družbenih podjetij, ali pa so državna podjetja, lahko tudi podjetja v tuji lasti, lahko so pidovski lastniki. Vse to smo izključili in defacto so ostali podjetniki, ki so ali začeli v garaži, imeli svojo obrt ali hobi ali pa jih v 90. letih sploh še ni bilo," je poudaril Goran Novković, odgovorni urednik revije in portala Podjetna Slovenija.

Kot pravi, so bili presenečeni, da je največjih podjetij v lasti podjetnic in podjetnikov v Sloveniji že toliko. "Pred nekaj leti jih je bilo krepko manj kot sto. Ko smo najprej pogledali top 500 največjih podjetij, smo ugotovili, da jih je 141 v lastni podjetnic in podjetnikov. Potem smo pogledali, kakšna je situacija med 500 in 600 največjimi podjetji, in ugotovili, da jih je več kot polovica v lasti podjetnic ali podjetnikov. To pomeni, da jih bo v naslednjih letih na to lestvico vstopilo še veliko več, ker rastejo. To je dobro. S tem smo dobili tako imenovani 'mittelstand' in v kriznih situacijah, recimo v Avstriji, se to dobro vidi, kjer je srednji sloj podjetij izredno močan, prilagodljiv, odziven in tudi krize lažje preživi," je še pojasnil Novković.

Spodaj si lahko ogledate prvih deset največjih podjetnikov pri nas.

1. Podjetje Belektron, lastnik Boštjan Bandelj

Podjetje Belektron je na trgu prisotno od leta 2008, primarno se ukvarjajo s trgovanjem z emisijskimi kuponi. Podjetje zaposluje deset ljudi, v letu 2022 pa so ustvarili 3,16 milijarde prihodkov od prodaje.

Boštjan Bandelj je četrti najbogatejši Slovenec. Vrednost njegovega premoženja je bila leta 2022 ocenjena na 295 milijonov evrov, kar je skoraj 300 odstotkov več kot leto prej. Foto: Gregor Mlakar/STA

Podjetje Orbico je del Orbico Skupine, ki velja za vodilnega evropskega distributerja blagovnih znamk s področja široke potrošnje in kozmetike. V Sloveniji zaposlujejo 223 ljudi, v letu 2022 so ustvarili 329 milijonov evrov prihodkov iz poslovanja.

Branko Roglić velja za enega najuspešnejših poslovnežev, ki je v 30 letih ustvaril vodilno distributersko podjetje v Evropi. Ima več kot osem tisoč zaposlenih in v 20 državah ustvari več kot dve milijardi prometa. Foto: STA 3. Podjetje Moro & Kunst, lastnica Irena Kunstelj Moro

Družba Moro & Kunst se ukvarja s trgovanjem z naložbenim zlatom in drugimi plemenitimi kovinami. Zaposluje šest ljudi, v letu 2022 je od prodaje ustvarila 242 milijonov evrov.

Med velikimi podjetji jih je zelo malo v lasti podjetnic. Najvišje pri vrhu je na tretjem mestu Irena Kunstelj Moro (desno) z družbo Moro & Kunst. Foto: Mediaspeed 4. Podjetje Valiant, Janez Lotrič in Ksenija Pirš Stupan imata skupaj v lasti 45 odstotkov, ostalo je v lasti tujcev

Podjetje Valiant je v Sloveniji prisotno od leta 2003 in je vodilno na področju ogrevanja in prezračevanja. Ima sedem zaposlenih in se glede na višino plače na zaposlenega, ta znaša dobrih sedem tisočakov, na lestvici podjetij z najvišjimi plačami uvršča na prvo mesto. V letu 2022 je podjetje od prodaje ustvarilo 235 milijonov evrov.

5. Podjetje Jagros, lastnik Družina Jager

Začetki poslovanja družinskega trgovskega podjetja segajo v leto 1989, ko sta Franc in Marija Jager odprla prvo trgovino Jager v Tržišču v Rogaški Slatini. Glavna dejavnost je maloprodaja živil, tehnike in tekstila. Danes zaposlujejo več kot 800 ljudi, v letu 2022 so prihodki od prodaje znašali več kot 200 milijonov evrov.

Družinsko podjetje danes kot direktorja vodita brata Aleš in Boštjan Jager. Renata Jager vodi kadre, v podjetju pa so že aktivni predstavniki tretje generacije. Foto: STA

6. Podjetje Akrapovič, v skoraj stoodstotni lasti Igorja Akrapoviča

Podjetje Akrapovič je proizvajalec vrhunskih izpušnih sistemov za motorje z notranjim izgorevanjem. Zaposluje 1.663 ljudi in velja za največjega zaposlovalca v lasti podjetnikov. V letu 2022 so ustvarili 184 milijonov evrov prihodkov od prodaje.

Podjetje Igorja Akrapoviča zaposluje več kot tisoč ljudi. Foto: Siol.net/ A. P. K.

7. Podjetje Riko, Janez Škrabec in Jozo Dragan imata v lasti po 50 odstotkov

Podjetje Riko je inženiring podjetje, ki zaposluje 163 ljudi. V letu 2022 je ustvarilo 173 milijonov evrov prihodkov od prodaje.

Janez Škrabec je soustanovitelj in solastnik podjetij Riko, Riko Hiše in Riko Invest, ki so povezani v skupino Riko. Foto: Bor Slana 8. Podjetje ADK, Vili Šumer in Bogdan Špes sta 50-odstotna lastnika, 50 odstotkov je v lasti drugih solastnikov

Podjetje ADK se ukvarja s proizvodnjo zahtevnih jeklenih konstrukcij. Zaposluje 621 ljudi, v letu 2022 pa so od prodaje ustvarili 164 milijonov evrov.

9. Podjetje Rastoder, lastnik Izet Rastoder (95 odstotkov), Hajrija Rastoder (pet odstotkov)

Skupina Rastoder zaposluje 545 ljudi in šteje 13 podjetij, med katerimi so tudi Spektra Invest, Air Adriatic in Bellevue Investicije. Družba je znana predvsem kot uvoznik in distributer banan Derby ter po nepremičninskih investicijah v Ljubljani. V letu 2022 je prodaja znašala 148 milijonov evrov.

Kralj banan Izet Rastoder Foto: STA ,

10. Podjetje Surovina, v lasti podjetja Rastoder (v lasti Izeta Rastoderja in Hajrije Rastoder)

Podjetje Surovina je v lasti že omenjenega podjetja Rastoder. Ukvarjajo se s predelavo odpadkov in imajo več kot 300 zaposlenih. V letu 2022 je podjetje od prodaje ustvarilo 139 milijonov evrov.