Več kot polovica slovenskih delodajalcev napoveduje povišanje plač

V panogi znanosti in izobraževanja so plače dvignili vsi sodelujoči delodajalci.

V panogi znanosti in izobraževanja so plače dvignili vsi sodelujoči delodajalci. Foto: Shutterstock

V prvi polovici leta povišanje plač napoveduje 56 odstotkov slovenskih delodajalcev, je danes objavila agencija za zaposlovanje Manpower Slovenija. Največji dvig plač napovedujejo delodajalci v panogi znanosti in izobraževanje. Neto napoved zaposlovanja za prvo polovico leta je precej manjša kot lani in znaša +42,41 odstotka (lani +54,49 odstotka).

Kot je razvidno iz najnovejše Manpowerjeve raziskave, je v drugi polovici 2023 plače zvišalo 41,05 odstotka vprašanih delodajalcev, medtem ko se za zvišanje ni odločilo 58,95 odstotka vprašanih.

Kje so dvignili plače in kje ne?

V panogi znanosti in izobraževanja so plače dvignili vsi sodelujoči delodajalci. V panogi transporta in logistike ter avtomobilske industrije se je za to odločilo med 55 in 65 odstotkov delodajalcev, v panogah informacijskih tehnologij, trgovine na drobno in veleprodaje, proizvodnega sektorja, zdravstva in farmacije, turizma in gostinstva ter strojništva pa je plače zvišalo med 40 in 50 odstotkov delodajalcev. Medtem v panogi raziskav, medijev, marketinških in PR-storitev sodelujoči delodajalci niso zvišali plač.

Pri tem je več kot tretjina delodajalcev (38,97 odstotka) navedla, da so bile spremembe v plačah in ugodnostih pogojene z zadrževanjem trenutnih zaposlenih.

Povprečna stopnja fluktuacije zaposlenih v podjetjih je bila leta 2023 desetodstotna, medtem ko je bila leto pred tem 12,4-odstotna. Prevladujoči razlog za fluktuacijo je bilo boljše plačilo pri konkurenčnih podjetjih, je povedalo 50,62 odstotka delodajalcev.

Najvišjo stopnjo fluktuacije je imela panoga raziskave, mediji, marketinške in PR-storitve (28 odstotkov), najnižjo stopnjo pa panoga strojništvo (7,2 odstotka).

Za prvo polletje letos zvišanje plač načrtuje 55,97 odstotka delodajalcev. Največji delež, 33,33 odstotka, jih napoveduje, da bo zvišanje do petodstotno, 21,70 odstotka pa načrtuje zvišanje med šestimi in desetimi odstotki. Medtem 24,84 odstotka delodajalcev napoveduje zvišanje dodatnih ugodnosti oziroma bonusov. Znižanja plač ne napoveduje nihče.

Neto napoved zaposlovanja, ki jo Manpower izračuna kot razliko med odstotkom delodajalcev, ki nameravajo zaposlovati, in odstotkom tistih, ki nameravajo odpuščati, za prvo polovico leta znaša +42,41 odstotka.

Zaposlovati namerava 45,89 odstotka anketiranih delodajalcev. Medtem naj bi jih 3,48 odstotka več odpuščalo kot zaposlovalo, 31,65 odstotka jih napoveduje, da sprememb pri zaposlovanju ne bo, 18,99 odstotka pa je še neodločenih.

Najbolj optimistični glede zaposlovanja so v panogah transporta in logistike, zdravstva in farmacije ter bančništva, financ in zavarovalništva, kjer namerava zaposlovati več kot 70 odstotkov delodajalcev.

Kdo napoveduje odpuščanje?

Panoge, ki v prvi polovici leta napovedujejo tudi odpuščanje, so informacijske tehnologije, trgovina na drobno in veleprodaja, proizvodni sektor, avtomobilska industrija in gradbeništvo.

"Napovedi raziskave za prvo polovico leta 2024 kažejo na rahlo ohlajanje gospodarstva, vendar pa še vedno vidimo pozitivne trende na slovenskem trgu dela. Strategije za ohranjanje in pridobivanje talentov ostajajo ključnega pomena za uspešnost v tem visoko konkurenčnem okolju," je objavo raziskave pospremil izvršni direktor Manpower za Madžarsko, Hrvaško in Slovenijo Tamas Feher.

V najnovejšo raziskavo Napoved gibanja plač in zaposlovanja je bilo vključenih 300 različno velikih podjetij iz Slovenije iz različnih panog: 33,6 odstotka manjših podjetij z do 50 zaposlenimi, 41,2 odstotka podjetij z od 51 do 200 zaposlenimi, 12,8 odstotka srednje velikih podjetij z od 201 do 500 zaposlenimi, 7,4 odstotka velikih podjetij z od 501 do tisoč zaposlenimi in 5,1 odstotka velikih podjetij z več kot tisoč zaposlenimi.