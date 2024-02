Zakaj odpreti podjetje v BIH?

Vedno več slovenskih podjetnikov se odloča za odprtje podjetja v tujini. Bosna in Hercegovina (v nadaljevanju BIH) je država, kjer dividende oz. izplačilo dobička lastniku ni obdavčeno . V BIH je obdavčeno le podjetje z od nič do maksimalno deset odstotkov davka .

Ddr. Rok Snežič, davčni svetovalec z licenco. Foto: osebni arhiv

Če poenostavimo na primeru: v Sloveniji mora podjetnik od zasluženih 100.000 evrov letnega dobička državi najprej poravnati 19-odstotni davek od dobička pravnih oseb, ko pa si nato želi ta dobiček izplačati kot lastnik podjetja, mora državi trenutno plačati dodatnih 25 odstotkov davka na dividende (izplačan dobiček). Torej - podjetnik mora v Sloveniji plačati od zasluženih 100.000 evrov 44-odstotno dajatev (davek od dobička pravne osebe in obdavčitev dividende). Ostala mu bo približno polovica trdo zasluženega denarja, polovico bo vzela država.

V Bosni in Hercegovini pa je podjetnik obdavčen izključno z maksimalnim davkom, in sicer z 10-odstotnim davkom od zasluženih 100.000 evrov. Prav tako BIH pozna splošno davčno olajšavo v višini 60.000 evrov. To pomeni, da za prvih 60.000 evrov dobička ne plačate niti 10 odstotkov davka. Če boste torej poslovali preko bosanskega podjetja, boste prihranili 50 odstotkov vašega trdo zasluženega denarja, kar v konkretnem primeru znaša 50.000 evrov.

Podjetje Snežič davčni inženiring, d. o. o. vam v sodelovanju s partnerskim podjetjem Moj Pravnik d. o. o. Banja Luka, katerega prokurist je ddr. Rok Snežič, univ. dipl. prav., nudi celovito pomoč pri odprtju podjetja v BIH. Prav tako za vas uredimo delovno dovoljenje, če želite biti v bosanskem podjetju tudi zaposleni. Po bosanski zakonodaji v podjetju nikomur ni treba biti zaposlen, temveč lahko direktor podjetja (slovenski državljan) opravlja vse posle, kot sta izdajanje računov in podpisovanje pogodb na podlagi managerske pogodbe. To pomeni, da vam ni treba plačevati prispevkov za nobenega zaposlenega v bosanskem podjetju. Nudimo vam tudi davčno in pravno pomoč v Bosni in Sloveniji.

Ustanovitev podjetja v BIH (d. o. o.) uredimo v roku 10 dni od podpisa vašega pooblastila . Prav tako za vas uredimo prijavo začasnega prebivališča in za vas priskrbimo sedež vašega podjetja v BIH.

Treba je poudariti, da BiH NI na seznamu davčnih oaz (seznam davčnega odtegljaja, ki ga vodi Ministrstvo za finance), zato vam slovenski davčni organ NE more ob nakazilu storitev v BIH zaračunati kakršnihkoli dodatnih davščin.

Treba je tudi poudariti, da je v BIH minimalna plača 250 evrov (bruto), zato so prispevki za zaposlenega z minimalno plačo 100 evrov.

BIH ni niti članica Evropske unije niti podpisnica sporazuma OECD o izmenjavi podatkov o bančnih transakcijah in lastnikih Ustanovitev bosanskega podjetja v roku desetih dni. bančnih računov v BIH. BIH ne sporoča podatkov bosanskih pravnih subjektov slovenskim davčnim organom. Prav tako nima nikakršnega zakona o izvoru premoženja . Bosanskih podjetij in bosanskih rezidentov ne slovenski ne bosanski davčni organi ne morejo povpraševati po izvoru premoženja , saj nimajo zakonske osnove. Slovenski FURS pa nad bosanskimi podjetji in bosanskimi rezidenti (kljub temu da so slovenski državljani) nima jurisdikcije.

Lastnik podjetja lahko gotovino na bosanskih bankah z računa svojega podjetja dviguje neomejeno po plačilu 10-odstotnega davka od dobička pravne osebe. Lahko pa slovenski podjetnik pri bosanski banki zaprosi tudi za bankomat kartico podjetja, katerega lastnik je, in tako gotovino (do 5.000 evrov na dan) dviguje kjerkoli v Evropi z računa bosanskega podjetja, katerega lastnik in direktor je.

Podjetje Snežič davčni inženiring, d. o. o. vam lahko pomaga in svetuje pri pridobitvi bosanskega rezidentstva, kar pa ne pomeni, da morate vrniti slovensko državljanstvo, le spremeniti morate rezidentstvo (kar pomeni državo, kateri ste zavezani plačevati osebni davek kot fizična oseba), s tem pa Slovenija nad vami izgubi davčno jurisdikcijo in možnost vaše obdavčitve.