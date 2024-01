Družinsko podjetje ministrice Čalušićeve dobilo 50 tisoč evrov subvencije

Podjetje AM-Satus se sicer ukvarja z inštaliranjem vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav ter naprav. Na kmetijskem ministrstvu so pojasnili, da je podjetje AM-Satus uspešno kandidiralo na tretjem javnem razpisu za podporo vzpostavitvi in razvoju kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni.

Razpis za pridobitev tega denarja je bil objavljen 13. marca 2020, podjetju Čalušićevih pa so subvencije v višini 47.500 evrov z odločbo za promocijo vin desetih istrskih vinarjev in za njihovo lažjo pot do pivcev odobrili 2. oktobra 2020, v času vlade Janeza Janše in le trinajst dni pred tem, ko je s položaja kmetijske ministrice odletela Aleksandra Pivec, potem ko se je pustila v družbi svojih otrok častiti enemu od kraških vinarjev in enemu od istrskih županov.

Subvencije so prejeli v dveh delih, zadnje tik preden je Čalušićeva postala ministrica

Prvo izplačilo v višini 22.073,54 evra so za promocijo izbranih istrskih vinarjev prejeli 18. februarja 2022, od tega približno tretjino Mateja Čalušić, ki je bila 24. aprila istega leta izvoljena za poslanko Gibanja Svoboda, drugi del kmetijskih subvencij za vzpostavitev kratke oskrbne verige z vini, 25.076 evrov, pa je agencija podjetju AM-Satus izplačala pred dobrim mesecem. Tokrat je med prejemniki tega denarja na zahtevku za izplačilo, ki ga je Dnevniku posredovalo ministrstvo, namesto Mateje Čalušić naveden njen sorodnik Nick Čalušić.

Med desetimi srečnimi vinarji, ki smo jim davkoplačevalci financirali promocijo in pospeševanje prodaje njihovih vin, je bila tudi kmetija Krmac, katere gospodar je po informacijah Dnevnika intimni prijatelj ministrice Čalušić.