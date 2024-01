Čalušić: Zagotavljam, da se nisem lažno predstavljala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mateja Čalušić je po izobrazbi inženirka agronomije in hortikulture, specializirana kot kvalificirana svetovalka s področja varstva kmetijskih rastlin.

Kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić se bo danes predstavila pristojnemu odboru DZ. Če bo njena predstavitev ustrezna, bo za ministrico predvidoma imenovana na izredni seji DZ v petek, s čimer bo na čelu resorja, ki ga začasno vodi obrambni minister Marjan Šarec, nasledila jeseni razrešeno Ireno Šinko.

"Z vso odgovornostjo zagotavljam, da se nisem lažno predstavljala. Do napake je prišlo zaradi nepozornosti pri oddaji kandidatnih list za volitve kar sem podrobneje že pojasnila. Žal mi je, da je do napake prišlo, vendar naj poudarim, da je bila v vseh dokumentih, ki sem jih posredovala navedena pravilna izobrazba," je v predstavitvi med drugim pojasnila Čalušićeva.

"Ne gre za to, da bi se želela predstavljati z izobrazbo, ki je nisem dosegla. Priznam morala bi natančno pregledati vse svoje podatke in za tako površnost se moram opravičiti. Javnost je neusmiljen kritik naših ravnanj in prav je tako," je še dodala.

Čalušić, ki je poslanka Svobode, je pred nastopom poslanske funkcije delovne izkušnje nabirala kot administratorka in vodja lokala ter kot svetovalka za fitofarmacevtska sredstva. Po izobrazbi je inženirka agronomije in hortikulture, specializirana kot kvalificirana svetovalka s področja varstva kmetijskih rastlin.

Ravno o njeni izobrazbi je bilo največ govora in polemik, saj je bilo prvotno na straneh DZ zmotno navedeno, da ima univerzitetno izobrazbo, medtem ko je iz njene javno objavljene diplome razvidno, da ima le diplomo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje. Čalušić je ob tem zavrnila očitke, da se je predstavljala z izobrazbo, ki je nima, odgovornost za administrativno napako, kot so jo označili v njeni stranki, pa je v celoti prevzelo Gibanje Svoboda.

Janša pozval Goloba naj umakne predlog njene kandidature

Zaradi napačne navedbe izobrazbe je prvak SDS Janez Janša premierja Roberta Goloba pozval, naj umakne predlog njene kandidature, vendar je Golob ostal pri svoji "drugi" izbiri. Za favorita za prevzem funkcije je namreč veljal upokojeni major Vojko Adamič, ki pa je v zadnjem trenutku umaknil soglasje h kandidaturi za ministra za kmetijstvo.

Čalušić ob prevzemu funkcije čakajo številni izzivi, kmetje si med drugim želijo stabilnega okolja in dialoga. Po pričakovanjih bo eden večjih izzivov ureditev razmer na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, zlasti v luči nedavnega primera odvzema živali in več primerov odpoklicev živil. Med drugim pa novo ministrico čaka tudi nadaljevanje dialoga s kmeti, pri čemer bo žgoča tematika bržkone tudi novela zakona o zaščiti živali, ki jo sicer že čaka presoja ustavnosti.

DZ bo o imenovanju Čalušićeve odločal v petek

Predsednik vlade je kandidata za izpraznjeno mesto na čelu kmetijskega resorja iskal po tistem, ko je po izgubi zaupanja državnemu zboru oktobra predlagal razrešitev tedanje ministrice Šinko.

DZ bo o imenovanju Čalušić odločal predvidoma na izredni seji v petek, ki pa jo mora kolegij predsednice DZ še sklicati.