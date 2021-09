Marjan Batagelj: Turistični boni so zelo nevarni #video

Domači turizem je prvi in največji talec koronakrize, a kot kažejo številke, se v primerjavi z lansko sezono, tudi zaradi turističnih bonov, le počasi pobiramo. "Turistični boni so kerozin letošnje sezone, a hkrati dimna zavesa," je prepričan predsednik uprave Postojnska jama Marjan Batagelj, ob tem pa opozarja na pasti, ki jih boni po njegovem mnenju prinašajo, ker se za njimi pravzaprav skriva prava težava turizma.

Poletna turistična se počasi bliža koncu in turistični delavci so precej bolj zadovoljni, kot so bili prejšnje leto. "Če pogledamo letošnje leto, smo zelo zadovoljni z rezultati poletne turistične sezone, v juniju in juliju smo zabeležili 28 odstotkov več turističnih prihodov kot lani, še vedno je to 28 odstotkov manj kot leta 2019," je povedala Lidija Pak iz Slovenske turistične organizacije.

Spremenila se je tudi struktura gostov. Največ je bilo prihodov nemških turistov, skoraj petina, bistveno manj pa je bilo Italijanov, ki so bili leta 2019 gostje številka ena, letos pa so padli na peto mesto. "Pri nas je bil prvi gost vedno italijanski gost, zdaj je to postal slovenski, potem je nemški in šele tretji je italijanski. Ti so v tem letu dopustovali doma," je dejal Batagelj.

Zaradi turističnih bonov se je okrepil domači turizem, vendar ...

"Mislim, da smo bili lani edina država v Evropi s tako visoko rastjo domačega turizma. Vemo, da to ne more trajati dolgo, vem pa, da smo del domačih turistov nagovorili tudi za obisk v prihodnje," je povedala Pakova.

A Batagelj opozarja: turistični boni so le dimna zavesa, ki prekriva pravo sliko stanja slovenskega turizma: "Boni so zelo nevarni, ker je za njimi skrita prava težava turizma. Kaj se bo zgodilo januarja, ko tujih gostov ne bo, ko bodo boni porabljeni? Kdo bo naš gost? Turistična središča ne bodo imela bonov, smučali ne bomo več na bone ... Največja nevarnost je, da izhajamo iz lažne predstave, ko govorimo o tem, kako uspešno turistično sezono smo imeli. To uspešnost lahko takoj postavimo v narekovaje," je jasen Batagelj.

Precej bolje pa kaže potovanjem. Turistična agencija Palma je letos prepeljala okrog 30 tisoč gostov: "Upamo, da nas le čaka normalnost," je dejal direktor Matej Knaus.

Med jesenskimi cilji, po katerih je največ povpraševanja, še vedno ostajata Hrvaška in Grčija, pridružujeta pa se jima še Turčija in Egipt, vedno več se potuje tudi na daljša potovanja, med najbolj priljubljene cilje spadajo Zanzibar, Maldivi, Sejšeli, Mehika in Dominikanska republika. Slovenci smo bili in bomo ostali popotniški narod, kot kaže, nas niti slabe številke doma ne ustavijo.