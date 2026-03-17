Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni poziv za prijavo k udeležbi na ribolovu orad in drugih vrst rib, ki se prehranjujejo s školjkami v objektih marikulture. Ribolov poteka od sredine maja do konca oktobra, zainteresirani pa lahko vlogo oddajo do vključno 1. aprila.

K ribolovu se lahko prijavijo imetniki veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov. Nosilci vodne pravice in ribiči pa lahko vložijo vloge za izdajo posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov za sodelovanje pri tem ribolovu.

Dovoljenje za gospodarski ribolov se mora nanašati na ribiško plovilo, s katerim se vlagatelj prijavlja k ribolovu orad in je bilo aktivno v zadnjem koledarskem letu pred oddajo vloge na javni poziv.

Aktivnost ribiškega plovila se meri s številom oddanih ladijskih dnevnikov in iztovorjeno količino rib, so pojasnili na ministrstvu.

Prijave zbira sektor za ribištvo v direktoratu za hrano in ribištvo na ministrstvu. Oddati jih je mogoče prek navadne, priporočene ali elektronske pošte ali v glavni pisarni ministrstva v času uradnih ur do vključno 1. aprila.