Avtorji:
B. B., STA

Sreda,
25. 2. 2026,
11.22

Osveženo pred

49 minut

Tadej Pogačar Tadej Pogačar Mathieu Van der Poel

Sreda, 25. 2. 2026, 11.22

49 minut

Kakšni so njegovi načrti?

Van der Poel razkril pestro pomlad, trikrat proti Pogačarju

Avtorji:
B. B., STA

Mathieu van der Poel | Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) bo sezono začel v soboto na enodnevni klasiki Omloop Nieuwsblad. | Foto Guliverimage

Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) bo sezono začel v soboto na enodnevni klasiki Omloop Nieuwsblad.

Foto: Guliverimage

Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) bo sezono začel v soboto na enodnevni klasiki Omloop Nieuwsblad, je njegova ekipa sporočila na družbenih omrežjih. V celotnem spomladanskem sporedu se bo trikrat pomeril tudi s slovenskim asom Tadejem Pogačarjem.

Pogačar bo sezono začel 7. marca na dirki Strade Bianche, kjer bo lovil rekordno četrto zmago. Čeprav se je sprva govorilo, da bi utegnil tam dirkati tudi van der Poel, se bo 31-letni osemkratni svetovni prvak v ciklokrosu bolj kot makadamu posvetil tlakovanim klasikam in spomenikom.

Nizozemec bo sezono začel v soboto na dirki Omloop Nieuwsblad, kjer bo njegov glavni tekmec Belgijec Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), od Slovencev pa bo na startu Matej Mohorič (Bahrain-Victorious). Doslej je v vsej zgodovini preizkušnje od Slovencev tam slavil le Jan Tratnik leta 2024.

Van der Poel bo po uvodnem koncu tedna belgijskih dirk sezono nadaljeval na etapni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja (9. - 15. marec), prvič pa se bo s Pogačarjem srečal na spomeniku Milano-Sanremo 21. marca.

Tam je izjemni Nizozemec slavil dvakrat (2023, 2025), medtem ko Pogačar po dveh zaporednih tretjih mestih še čaka na tako želeno zmago na prvem spomeniku sezone.

Mathieu Van Der Poel | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Velika obračuna med Pogačarjem in van der Poelom se obetata tudi na dirki po Flandriji (5. april) in Pariz-Roubaix (12. 4.). Slovenec je lani dobil Flandrijo pred van der Poelom, slednji pa je po smoli Pogačarja nato slavil na slovitih tlakovcih "severnega pekla".

Pred obema spomenikoma bo van der Poel dirkal še na klasikah E3 Saxo (27. marec) in na 88. preizkušnji po poljih Flandrije (nekoč Gent-Wevelgem), ki bo na sporedu dva dni kasneje.

Na večni lestvici zmag na spomenikih sta Pogačar in van der Poel na tretjem oziroma sedmem mestu z desetimi oz. osmimi zmagami. Nihče drug od aktivnih kolesarjev ni osvojil več kot dva spomenika.

Tadej Pogačar Tadej Pogačar Mathieu Van der Poel
