Neustavljivo nas privlačijo s pogledom iz Ljubljane, zdaj so lažje dostope

Zdaj boste lažje izbirali planinske ture v Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke. Planinska založba je izdala vodnik s 45 najlepšimi turami na 50 izbranih vrhov teh dveh slovenskih gorstev, ki sta ga napisala izkušena avtorja vodnikov in hribolazca Andraž Poljanec in Vladimir Habjan. "Ni ravno pogosto, da se glavna mesta držav ponašajo z razgledom na gore, ki dajejo s svojo podobo pomemben pečat našemu vsakdanjiku, hkrati pa nas neustavljivo privlačijo."

Češka koča Foto: Bojan Puhek "Vodnik prinaša povsem sveže opise poti na izbrane vrhove v Kamniško-Savinjskih Alpah in Karavankah, kratki uvodi v ture nam zbudijo skomine po hribolazenju in nas seznanijo z marsikatero zanimivostjo, izvrstne in pisane fotografije pa poskrbijo za privlačnost in sijočo podobo," je poudaril Andraž Poljanec, ki je slikovito obdelal 28 razglednih ciljev Kamniško-Savinjskih Alp.

Sedemnajst karavanških vrhov je v vodnik dodal Vladimir Habjan, tudi urednik Planinske založbe, ki pojasnjuje povod za nastanek nove knjige: "Vodnik Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke je namenjen vsem obiskovalcem gora, ki jih pot vodi v ta del gorskega sveta. Pri Planinski založbi se trudimo, da bi bili vsi gorski predeli Slovenije ustrezno pokriti tudi z gorniškimi vodniki. Za Julijske Alpe imamo tako štiri enciklopedične vodnike in dva izbirna, vzhodni in zahodni del. Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke so bile do zdaj z vodniško literaturo manj obdelane, večina do zdaj izdanih vodnikov je razprodanih, zato smo se odločili in spisali še vodnik za ti dve gorovji. Z izdajo vodnika torej pokrivamo ves alpski gorski del Slovenije."

Storžič Foto: Matej Podgoršek Izbirni vodnik Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke, urednica katerega je Irena Mušič Habjan, prinaša označene poti vseh težavnosti, od lahkih do zelo zahtevnih, odlikujejo ga nazorni opisi gora in poti, pregledni zemljevidi opisanih poti, QR-kode izhodišč (s skeniranjem pokaže potek ture v aplikaciji maPZS) in poti ter slikovite fotografije, ki bodo spodbudile ljubitelje gora, da se povzpnejo na izbrane vrhove. "Zlasti osrednji del gorovja predstavlja prekrasno veduto na severu Ljubljanske kotline. Ni ravno pogosto, da se glavna mesta držav ponašajo z razgledom na gore, ki dajejo s svojo podobo pomemben pečat našemu vsakdanjiku, hkrati pa nas neustavljivo privlačijo. Predvsem osrednji del Kamniško-Savinjskih Alp lahko kot mačka okrog vrele kaše obvozimo po dolinah, ki so v različnih smereh vrezane v gorstvo, ob tem pa kujemo načrte za hribovske podvige," pravi Andraž Poljanec.

Peca Foto: Matej Podgoršek Večina ciljev vključuje planinsko kočo, ki jih je v Kamniško-Savinjskih Alpah in Karavankah skupno 46. Pri načrtovanju vzponov moramo imeti ljubitelji gora v mislih, da so visokogorske koče odprte okvirno do konca septembra, glavnina planinskih koč pa ostaja odprtih vse leto oziroma tudi zunaj poletne sezone - in gostoljubno pričakujejo obiskovalce. Nekatere nižje ležeče koče so stalno odprte vse leto, predvsem tiste, ki so dobro dostopne po cesti, nekatere pa so zunaj poletne sezone - običajno od oktobra - odprte le ob koncu tedna. Planinci naj pred odhodom na turo odprtost planinskih koč preverijo na spletni strani pzs.si/koce.php oziroma na spletnih mestih in družabnih omrežjih planinskih društev in planinskih koč.