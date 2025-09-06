Strma pot na Nanos je sanirana in znova odprta

Strma pot na Nanos je znova odprta, potem ko so jo pred dnevi urejali markacisti iz PD Postojna. Še naprej pa je na tem vzponu priporočljiva uporaba čelade. Medtem društvo iz Postojne išče novega oskrbnika za prenovljeno Vojkovo kočo na Nanosu.

"Na zahtevnem, tehnično zelo strmem in z drobirjem posejanem terenu so markacisti PD Postojna odstranili in očistili staro oporo ter kamenje. Bočne opore so namestili nekoliko višje in jih dvojno utrdili v neugoden teren, prepreden s skalami in neutrjeno zemljo. Razbili so tudi skale na poti, da je zdaj lažje prehodna," so sporočili s PD Postojna.

Nižje pod potjo so namestili zaščitno mrežo, ki bo zadrževala kamenje pred padanjem na spodnji del poti. "Verjamemo, da bo sanacija služila več let in naredila korak bolj varen. "Kljub temu pa opozarjamo vse pohodnike, da je strma pot na Nanos zahtevna pot, nevarnost padajočega kamenja je vedno prisotna, zato priporočamo uporabo čelade!" so še zapisali.