Avtor:
M. P.

Sobota,
6. 9. 2025,
20.00

Osveženo pred

27 minut

Vojkova koča na Nanosu Nanos

PD Postojna išče oskrbnika za Vojkovo kočo

Strma pot na Nanos je sanirana in znova odprta

Avtor:
M. P.

Strma pot na Nanos je zahtevna planinska pot. Z Razdrtega je vzpona za približno uro in pol.

Strma pot na Nanos je zahtevna planinska pot. Z Razdrtega je vzpona za približno uro in pol.

Foto: Matej Podgoršek

Strma pot na Nanos je znova odprta, potem ko so jo pred dnevi urejali markacisti iz PD Postojna. Še naprej pa je na tem vzponu priporočljiva uporaba čelade. Medtem društvo iz Postojne išče novega oskrbnika za prenovljeno Vojkovo kočo na Nanosu.

Gradiška Tura
Sportal Pet najlepših vzponov na Nanos in Trnovski gozd #video

"Na zahtevnem, tehnično zelo strmem in z drobirjem posejanem terenu so markacisti PD Postojna odstranili in očistili staro oporo ter kamenje. Bočne opore so namestili nekoliko višje in jih dvojno utrdili v neugoden teren, prepreden s skalami in neutrjeno zemljo. Razbili so tudi skale na poti, da je zdaj lažje prehodna," so sporočili s PD Postojna.

Nižje pod potjo so namestili zaščitno mrežo, ki bo zadrževala kamenje pred padanjem na spodnji del poti. "Verjamemo, da bo sanacija služila več let in naredila korak bolj varen. "Kljub temu pa opozarjamo vse pohodnike, da je strma pot na Nanos zahtevna pot, nevarnost padajočega kamenja je vedno prisotna, zato priporočamo uporabo čelade!" so še zapisali.

Kofce Košuta Velike Kladivo
Sportal Dom na Kofcah išče novega oskrbnika
PD Postojna išče novega oskrbnika prenovljene Vojkove koče na Nanosu. Prijave na razpis sprejemajo do 15. septembra. Bo pa od četrtega oktobra naprej znova odprta koča Mladike na Pečni rebri nad Postojno, saj je občina Postojna našla novo najemnico.

Poiščite še več nasvetov za izlet v hribe:

