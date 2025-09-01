Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
21.30

1 ura, 23 minut

gore hribi Plešivec Košutnikov turn Košuta planina Dolga Njiva

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 21.30

Pomembno obvestilo s planšarije Dolga njiva

Kislo mlako samo še ta teden, osli na planini ostajajo najdlje

M. P.

Dolga Njiva Plešivec Košuta | Planšarija Dolga njiva pod Košutnikovim turnom | Foto Matej Podgoršek

Planšarija Dolga njiva pod Košutnikovim turnom

Foto: Matej Podgoršek

Z najbolj priljubljene planšarije v Sloveniji, s planine Dolga njiva, sporočajo, da bo kislo mleko in masovnek mogoče dobiti samo še do sedmega septembra. Do 15. septembra bodo odprti še vsak dan, nato samo še ob sončnih koncih tedna. Sredi meseca bodo v dolino gnali živino, bodo pa med otroci priljubljeni osli na planšariji ostali najdlje.

Košutnikov turn
Sportal Z idilične planine Dolga njiva na razgledni Košutnikov turn #video

Kdaj bo po 15. septembru planšarija odprta, bodo obveščali prek Facebooku.

Dolga Njiva Plešivec Košuta
Sportal Na idilično planino Dolga njiva in še naprej, na samoten razglednik #video
gore hribi Plešivec Košutnikov turn Košuta planina Dolga Njiva
