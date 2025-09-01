Z najbolj priljubljene planšarije v Sloveniji, s planine Dolga njiva, sporočajo, da bo kislo mleko in masovnek mogoče dobiti samo še do sedmega septembra. Do 15. septembra bodo odprti še vsak dan, nato samo še ob sončnih koncih tedna. Sredi meseca bodo v dolino gnali živino, bodo pa med otroci priljubljeni osli na planšariji ostali najdlje.