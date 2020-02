Nedopustna praksa: tudi v Evropi obrezanih pol milijona žensk

Danes obeležujemo mednarodni dan ničelne strpnosti do pohabljanja ženskih spolnih organov. Raziskava Unicefa kaže, da so vsako četrto žrtev obrezali zdravstveni delavci. Ta odstotek pa je še višji med mladostnicami, so sporočili. Po svetu je sicer pohabljenih kar 200 milijonov deklet, od tega pol milijona tudi v Evropi.

"Pohabljanje, ki ga je izvedel zdravnik, je še vedno pohabljanje. Usposobljeni zdravstveni delavci, ki izvajajo obrezovanje žensk in deklic, kršijo njihove pravice, telesno integriteto in zdravje," je dejala izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore.

Kot so sporočili z Unicefa, porast izvajanja te uničujoče prakse s strani zdravstvenega osebja izvira iz napačnega prepričanja, da so nevarnosti zdravstvene narave, ne pa temeljne kršitve pravic deklic in žensk. "Izvajanje obrezovanja s strani zdravstvenih delavcev ne zmanjšuje nevarnosti za ženske in deklice, saj še vedno odstranjuje in poškoduje zdravo in normalno tkivo ter posega v naravne procese v telesu deklice," so sporočili.

Mladoletnice vse bolj nasprotujejo

Trend izvajanja obrezovanja s strani zdravstvenih delavcev se pojavlja kljub vse večjemu nasprotovanju praksi v svetovnem merilu, pravijo na Unicefu. V zadnjih dveh desetletjih se je podvojil delež deklet in žensk, ki želijo, da se praksa izkorenini v državah z visoko razširjenostjo, kaže njihova analiza. Mladoletne deklice nasprotujejo praksi pogosteje kot starejše ženske.

Dodajajo, da so tovrstna pohabljanja zelo pogosta v Sudanu in Egiptu, kjer zdravstveno osebje obreže kar 8 od 10 žensk. Prejšnji mesec je prav v Egiptu, kjer je obrezovanje sicer prepovedano od leta 2008, zaradi obrezovanja umrla 12-letnica.

V Etiopiji se trudijo prakso obrezovanja izkoreniniti tudi tako, da na steno v pisarni organizacije, ki se bori proti obrezovanju, nalepijo fotografije tistih deklic, ki niso bile podvržene tej nedopustni praksi. Foto: Kate Holt (UNICEF)

Letos pohabljanje grozi štirim milijonom deklic

"Pohabljanje ženskih spolovil ogroža zdravje žensk in deklet in lahko privede do dolgoročnih fizičnih, psihičnih in družbenih posledic," pravijo na Unicefu.

Razširjenost obrezovanja je sicer po vsem svetu upadla v primerjavi z obdobjem pred tremi desetletji, do zdaj pa je bilo po oceni Evropske komisije pohabljenih 200 milijonov deklet, vključno z najmanj 500 tisoč dekleti in ženskami, ki živijo v Evropi.

Kot so še sporočili z Unicefa, organizacije, ki znotraj Združenih narodov skrbi za pravice otrok, je do leta 2030 ogroženih še 68 milijonov deklet. "Samo v letošnjem letu bo obrezovanju izpostavljenih več kot štiri milijone deklic po vsem svetu," še dodajajo.

"Obrezovanje spolnih organov deklic in žensk je zakoreninjeno v neenakosti med spoloma, prvi korak k izkoreninjenju pa je spreminjanje razmišljanja ljudi," je dejala izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore. "Napredujemo. Stališča se spreminjajo. Navade se spreminjajo. In manj deklet je obrezanih," še pravi.

Praksa se je prenesla tudi na Zahod

Združeni narodi ob letošnjem dnevu v ospredje postavljajo mobilizacijo mladih po svetu za izkoreninjenje te sporne prakse. Evropska komisija pa je ob tem dnevu potrdila zavezanost k odpravi pohabljanja ženskih spolovil v svetu, piše STA.

Pohabljanje ženskih spolnih organov zajema različne posege, od odstranitve ščegetavčka do odstranitev celotnega zunanjega spolovila. Čeprav se ta praksa pojavlja predvsem v nekaterih afriških in bližnjevzhodnih državah, so jo skupnosti iz teh držav prinesle tudi na Zahod, še piše STA.

Poleg hudih bolečin lahko pohabljanje povzroča okužbe in krvavitve. Trajne posledice so lahko tudi neplodnost in zapleti med rojevanjem, ki včasih vodijo tudi v smrt otroka ali matere. Čeprav je pohabljanje nezakonito v številnih državah, ga vseeno izvajajo tudi naskrivaj, v slabih higienskih razmerah in brez anestetikov, dodaja STA.

Generalna skupščina ZN je 6. februar za mednarodni dan ničelne strpnosti do pohabljanja ženskih spolnih organov razglasila leta 2012, da bi okrepila in usmerila prizadevanja za izkoreninjenje te prakse, še piše STA.