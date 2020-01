Eno leto brez plastičnih vrečk: vse več kupcev v trgovino prinese svojo

Minilo je eno leto od prepovedi brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk v slovenskih trgovinah. Kupci so se na to navadili in so čedalje bolj ekološko ozaveščeni.

Prvega januarja je minilo leto dni, odkar so morali slovenski trgovci iz trgovin umakniti brezplačne plastične nosilne vrečke. Kupci so spremembe dobro sprejeli, vse več jih v trgovino pride s svojo vrečko, pravijo trgovci.

Prvega januarja 2019 je začela veljati uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, s katero so brezplačne plastične nosilne vrečke na blagajnah slovenskih trgovin uradno postale prepovedane. V nekaterih trgovinah pa so bile te vrečke še naprej na voljo, a jih je bilo treba plačati.

Maja lani sta minister za okolje in prostor Simon Zajc in predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah podpisala Kodeks za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah v trgovinah. Podpisalo ga je 35 podjetij, med njimi vsi večji trgovci, določa pa, da od septembra 2019 podpisniki lahkih plastičnih nosilnih vrečk ne bodo več niti prodajali.

Kot so nam sporočili z ministrstva za okolje, projekcije kažejo, da je Slovenija lani izpolnila cilj evropske direktive, ki določa, da mora potrošnja lahkih plastičnih nosilnih vrečk upasti na manj kot 90 vrečk na posameznika. Če pa odštejemo vrečke, v katere polagamo nepakirano sadje in zelenjavo, pa je posameznik v Sloveniji lani porabil manj kot 40 plastičnih vrečk.

Kupci tako vse manj uporabljajo plastične vrečke, kar opažajo tudi trgovci.

Mercator: Kupci so spremembe dobro sprejeli

Kot so nam sporočili iz Mercatorja, primerjava števila prodanih nosilnih vrečk pred prepovedjo brezplačnih vrečk in po njej kaže na to, da so kupci spremembe dobro sprejeli. V njihovih trgovinah prodajo precej manj običajnih nosilnih plastičnih vrečk, čeprav so tudi te pri njih pravzaprav iz 100-odstotno recikliranega materiala, so nam sporočili.

Kot dodajajo, pa je nekoliko narasla prodaja velikih nosilnih vrečk za pogosto uporabo: "To verjetno nakazuje trend, da si kupci želijo delovati bolj trajnostno. Za večje spremembe in še bolj trajnostno porabo in uporabo nosilnih vrečk pa kupci morda potrebujemo malo več časa in še več spodbude."

Tudi trajne vrečke pri sadju in zelenjavi so bile med kupci pozitivno sprejete, predvsem pri tistih, ki so okoljsko bolj ozaveščeni, so zapisali.

V Mercatorju kupcem ponujajo tudi nakupovalne gajbice iz 100-odstotno recikliranega materiala in nakupovalne vrečke, narejene pretežno iz trave. Uvedli pa so tudi do okolja prijazno linijo izdelkov za enkratno uporabo s trajnostnim certifikatom FSC iz čiste celuloze (kozarci, krožniki, slamice), ki bo nadomestila linijo istovrstnih plastičnih izdelkov, tudi na to so se kupci odzvali pozitivno, kar kažejo tudi podatki, so nam sporočili.

Foto: Thinkstock

Tudi v Sparu prodajo več trajnostnih vrečk

Tudi v Sparu opažajo upad potrošnje plastičnih nosilnih vrečk. "Z začetkom veljave kodeksa za zmanjšanje prodaje lahkih plastičnih nosilnih vrečk septembra 2019 smo plastične nosilne vrečke popolnoma umaknili iz prodaje, tudi na ekspres blagajnah so dostopne le še vrečke iz recikliranih materialov," so sporočili.

Tudi v njihovih trgovinah se je opazno povečala prodaja trajnostnih vrečk za večkratno uporabo in papirnatih nosilnih vreč, kupci pa v trgovine vse pogosteje prihajajo tudi z lastnimi vrečkami. "Izjemno dobro so bile sprejete tudi mrežaste vrečke za večkratno uporabo, ki so kupcem na voljo na oddelku sadja in zelenjave kot alternativa plastičnim. Na vseh postrežnih oddelkih v trgovinah Spar in Interspar pa jim omogočamo tudi uporabo lastne posode, ki jo prinesejo s seboj," so še sporočili.

Kot še pravijo v Sparu, so njihovi kupci vse bolj ekološko ozaveščeni, kar nakazujeta tudi upad prodaje plastičnih izdelkov za enkratno uporabo ter rast prodaje alternativnih izdelkov za enkratno uporabo.

V Hoferju opažajo večjo ozaveščenost pri nakupnih navadah

V Hoferju, kjer brezplačnih vrečk nikoli niso ponujali, konec junija lani pa so plastične vrečke nehali tudi prodajati, opažajo večjo ozaveščenost pri nakupnih navadah, saj kupci s seboj pogosteje prinesejo svoje vrečke ali košare za večkratno uporabo. "Uporabljajo pa tudi prazne kartonske embalaže z naših pakirnih polic, ki jo sicer predamo v reciklažo," so še zapisali.

Prav tako kupci v njihovih trgovinah vedno pogosteje posegajo po biorazgradljivih vrečkah za sadje in zelenjavo, pozitivno pa so sprejeli tudi biorazgradljivo klasično vrečko na blagajni.

Kot so še opazili, se vedno več kupcev odloči za nakup trajnostne vrečke. "Pogosto jo prinesejo s seboj in znova uporabijo, kar z navdušenjem pozdravljamo," so zapisali.

Tudi v Lidlu vse več kupcev prinese lastno vrečko

V Lidlu Slovenija, kjer brezplačnih nakupovalnih plastičnih vrečk niso nikoli ponujali, so plačljive plastične vrečke z blagajn umaknili junija 2018. Tako so na njihovih blagajnah kupcem na voljo trajnostna nakupovalna torba, ki je narejena iz recikliranih materialov in je zelo vzdržljiva ter primerna za dolgotrajno uporabo, tri velikosti papirnatih vrečk različnih nosilnosti, ki imajo certifikat FSC za papir iz trajnostnega vira, ter trajna bombažna vrečka iz proizvodnje pravične trgovine.

Umik plastičnih vrečk iz prodaje so kupci zelo dobro sprejeli, pravijo v Lidlu. "Pogosto posegajo po plačljivi trajnostni nakupovalni torbi in papirnatih alternativah, vse več pa je tudi takšnih, ki nakupujejo s svojo vrečko. Tudi sicer opažamo, da vse več kupcev nepakirano sadje in zelenjavo kupuje s pomočjo lastnih, doma izdelanih vrečk za večkratno uporabo. Enako velja za nepakirane oreščke," so sporočili in dodali, da bo trajnostna vrečka za sadje in zelenjavo za večkratno uporabo njihovim kupcem na voljo v kratkem.

Tuš: Potrošnik lahko izbira med več vrečkami

Iz Tuša so nam sporočili, da so že jeseni leta 2018 iz prodaje popolnoma umaknili klasične plastične nakupovalne vrečke. Nadomestili so jih s trajnostnimi vrečkami, med drugim tudi z vrečkami s certifikatom FSC. Plastične vrečke so umaknili tudi s hitrih blagajn. Kot so še dodali, ima potrošnik pri njih na blagajni možnost izbire nakupovalne papirnate vrečke, trajne vrečke, tekstilne, biorazgradljive ali kartonske škatle.

Prav tako so kupcem na oddelkih sadja in zelenjave na voljo mrežaste pralne vrečke za večkratno uporabo, ki jih lahko kupci prinesejo vedno s sabo, v nekaterih večjih trgovinah pa tudi razgradljive papirnate vrečke, ki jih želijo uvesti v vseh poslovalnicah.

Foto: Ana Kovač

Boj proti plastiki se nadaljuje

Vsa zgoraj navedena trgovska podjetja tudi v prihodnje napovedujejo boj s plastiko, sprejela so zaveze za zmanjšanje količine embalaže ali napovedala, da bo v nekaj letih vsa njihova embalaža narejena na način, da jo bo mogoče 100-odstotno reciklirati ali ponovno uporabiti.

Na ministrstvu voda le iz pipe

Tudi na ministrstvu za okolje si prizadevajo za zmanjšanje uporabe plastičnih izdelkov. Poleg že omenjenega kodeksa za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk so podpisali tudi kodeks s Turistično-gostinsko zbornico o zmanjšanju uporabe plastičnega pribora v gostinskih dejavnostih. Gostinci, ki bodo pristopili h kodeksu, se prostovoljno zavezujejo, da v svojih gostinskih obratih od 1. januarja 2020 gostom ne bodo ponujali plastičnih slamic, plastičnih krožnikov, plastičnih lončkov in plastičnega jedilnega pribora.

Podpisali pa so tudi sporazum s Skupnostjo občin Slovenije o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah.

"S tem želimo na ministrstvu skupaj z občinami in zbornicami pomagati in spodbuditi tudi potrošnike k manjši uporabi plastike in s tem k varovanju okolja in prehodu v krožno gospodarstvo, s svojimi ravnanji pripomoči k povečanju ozaveščanja o resnosti problematike in posledicah čezmerne uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo na okolje," so zapisali na ministrstvu, kjer so se tudi zavezali, da v svojih prostorih in na dogodkih, ki jih organizirajo, ponujajo le pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujajo tudi zaposlene in druge. S tem pripomoremo tudi k zmanjšanju plastičnih odpadkov, so še dodali.

Foto: Pixabay

Julija 2021 prepoved slamic

Sicer pa julija prihodnje leto po vsej EU stopa v veljavo prepoved plastičnih slamic, plastičnega pribora in plastičnih palčk za ušesa.

Prepovedani bodo tudi plastični krožniki, posode za živila, izdelane iz ekspandiranega polistirena, kot so škatle za hitro prehrano, posode in skodelice za pijače, in izdelki iz plastike, razgradljive z oksidacijo. Gre za izdelke, ki že imajo ustrezne cenovno dostopne alternative na trgu, so še sporočili z ministrstva.