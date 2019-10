S 1. januarjem 2020 manj plastike v gostinstvu

Kot je vlada objavila na Twitterju, je kodeks prostovoljen. K njemu lahko pristopijo vsi gostinci, ki v okviru opravljanja gostinskih dejavnosti ponujajo plastični pribor v svojih obratih pri strežbi jedi in pijač svojim gostom.

"Gostinci, ki bodo pristopili k temu kodeksu, se prostovoljno zavezujejo, da v svojih gostinskih obratih od 1. januarja 2020 dalje gostom ne bodo ponujali naslednjih plastičnih izdelkov, in sicer plastičnih slamic, plastičnih krožnikov, plastičnih lončkov in plastičnega jedilnega pribora," so pojasnili na vladi, ki je za podpis kodeksa pooblastila ministra za okolje in prostor Simona Zajca.

Turistično gostinska zbornica Slovenije bo seznam tistih, ki bodo pristopili h kodeksu, objavila na svoji spletni strani.