WHO: Mikroplastika v pitni vodi predstavlja minimalno tveganje za zdravje

Raven mikroplastike v pitni vodi za zdaj predstavlja le minimalno tveganje za zdravje ljudi, je danes v prvem poročilu o vplivu tega onesnaženja na človeka navedla Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Je pa obenem pozvala k nadaljnjim, širšim raziskavam o mikroplastiki in prihodnji nevarnosti, ki bi jo lahko pomenila za zdravje ljudi.

WHO je v poročilu preučila vplive mikroplastike v vodi iz vodovoda in plastenk. Ugotovila je, da večji delci plastike in večina manjših preide skozi človeško telo, ne da bi ga to absorbiralo, izpostavlja britanski BBC.

Koordinator WHO za vodo in zdravstvene ukrepe Bruce Gordon je ob objavi poročila poudaril, da je njihovo glavno sporočilo to, da je glede na sedanje ugotovitve tveganje zaradi mikroplastike za pivce vode po svetu nizko, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

So pa pri WHO hkrati izpostavili, da njihove ugotovitve temeljijo na omejenih informacijah, zato so pozvali k širšim raziskavam te problematike. "Nujno moramo vedeti več," so poudarili v tem za zdravje pristojnem organu Združenih narodov.

Za nadaljnje omejevanje

Pri Svetovni zdravstveni organizaciji so se zavzeli za nadaljnje omejevanje onesnaženja s plastiko, kar bi koristilo okolju, zmanjšalo pa bi tudi izpostavljenost ljudi mikroplastiki.

Njihovo poročilo navaja, da bi morali politični odločevalci in javnost ne glede na tveganje, ki ga za ljudi predstavlja mikroplastika v vodi, sprejeti ukrepe za boljše upravljanje s plastiko in zmanjšanje njene uporabe, kjerkoli je to mogoče.

V poročilu WHO so sicer navedli, da človeško telo delcev mikroplastike, večje od 150 mikrometrov, verjetno ne absorbira, bi pa lahko obstajalo večje tveganje za absorbcijo zelo majhnih delcev mikroplastike, vključno z nano delci. A o tem po navedbah WHO ni veliko podatkov.

Poročilo opozarja na nevarnosti, ki nam zaradi plastike grozijo v prihodnje. Če se bo onesnaževanje okolja s plastiko nadaljevalo s sedanjo ravnjo, bi lahko mikroplastika v stoletju predstavlja široko tveganje za vodni ekosistem, s čimer bi se povečala tudi človeška izpostavljenost temu tveganju.

Predlagajo filtracijo

Strokovnjaki kot rešitev predlagajo obdelavo odpadne vode s sistemi, kot je filtracija, saj se lahko s tem odstrani več kot 90 odstotkov mikroplastike v vodi. Po ocenah WHO pa bi lahko imel takšen ukrep prinesel še eno korist - z njim bi se lahko lotili tudi s fekalijami onesnažene vode, ki povzroča smrtonosne bolezni z diarejo, saj bi z obdelavo iz vode odstranili mikrobne patogene in kemikalije.