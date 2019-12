BBC Ljubljano postavil za vzgled #video

Na britanski televiziji BBC so v torek predvajali prispevek o predelavi odpadkov v Ljubljani. "Zaradi vrhunske tehnologije v Ljubljani kar 70 odstotkov odpadkov reciklirajo," so poročali.

V prispevku z naslovom Ljubljana in njena vojna z odpadki najprej vidimo fotografijo ljubljanskega odlagališča izpred 20 let s kupi smeti. Nato sledi posnetek območja danes. Namesto smeti je zdaj tam travnik. Kot je poročal BBC, se je količina odpadkov, ki jih Slovenci pošiljamo na smetišča, v zadnjih letih občutno zmanjšala.

Največ zaradi Ljubljane, kjer kar 70 odstotkov odpadkov reciklirajo. Novinar poudari, da ločujejo tudi prebivalci središča prestolnice, in pokaže podzemne zbiralnice odpadkov.

Vrhunska tehnologija predelave odpadkov

Dobre rezultate pripiše vrhunski tehnologiji, s katero Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) predeluje odpadke. Novinar je center tudi obiskal, tam so mu povedali, da organske odpadke pretvorijo v kompost, odpadke pa pretvorijo tudi v gorivo.

Na smetišču tako konča manj kot pet odstotkov odpadkov, ki jih ni mogoče znova uporabiti kot surovine ali energente, pa še ti odloženi odpadki so brez škodljivih vplivov na okolje.

Kaj vse delajo v regijskem centru za ravnanje z odpadki



- proizvajajo zeleno električno energijo iz obnovljivega vira bioplina

- pridobivajo kompost iz bioloških odpadkov, ki se uporablja v vrtnarstvu in pri urejanju odlagališča

- pridobivajo sekundarno gorivo iz odpadne lahke frakcije mešanih komunalnih odpadkov

- proizvajajo električno in toplotno energijo za lastno uporabo

Vsako leto v centru med drugim pridobijo približno 60 tisoč ton trdnega goriva iz odpadkov različne kurilne vrednosti in sedem tisoč ton komposta. Pridobijo pa tudi 17 tisoč megavatnih ur električne energije in 36 tisoč megavatnih ur toplotne energije.

Foto: Ana Kovač

Ljubljana najboljša med prestolnicami EU

Ljubljana sicer s 70-odstotnim recikliranjem odpadkov že več let zaseda prvo mesto med glavnimi mesti članic Evropske unije in je prva evropska prestolnica na poti do družbe Zero Waste - družbe brez odpadkov.

Ljubljana, ki je bila leta 2016 tudi zelena prestolnica Evrope, se je s sprejetjem strategije Zero Waste zavezala, da bo do leta 2025 zbrala najmanj tri četrtine ločeno zbranih odpadkov, pridelala manj kot 60 kilogramov preostanka odpadkov na prebivalca ter odložila manj kot 30 kilogramov odpadkov na prebivalca.

