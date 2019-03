Evropski poslanci bodo odločali o prepovedi plastike

V okviru direktive o prepovedi plastike bodo v primeru sprejetja do leta 2021 med drugim z evropskega trga izginili plastični krožniki, pribor in slamice. Direktiva, o kateri so se že neformalno strinjali pristojni ministri Evropske unije, postavlja še cilj zbiranja plastenk pri 90 odstotkih do leta 2029.

Plastika predstavlja več kot 80 odstotkov odpadkov v morju

Režim širjenja odgovornosti proizvajalca bo veljal tudi za ribiško opremo, s čimer bi se zagotovilo, da bodo proizvajalci nosili stroške pobiranja mrež, ki se izgubijo v morju.

V okviru direktive pri Evropski komisiji opozarjajo, da plastika predstavlja več kot 80 odstotkov odpadkov v morju, izdelki, ki so obravnavani v zakonodaji, pa predstavljajo 70 odstotkov vseh predmetov v morskih odpadkih.

Na dnevnem redu plenarnega zasedanja je še glasovanje o stališču t. i. mobilnostnega paketa, ki bi spremenil pravila o napotitvi voznikov in o času počitka voznikov.