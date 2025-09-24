Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
24. 9. 2025,
15.40

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Sreda, 24. 9. 2025, 15.40

Umik otroških dud Nuk for Nature

duda, otrok, umik izdelka, zdravje | Te konkretne dude niso primerne za uporabo.

Te konkretne dude niso primerne za uporabo.

Foto: ZPS

Proizvajalec MAPA je iz prodaje umaknil otroške dude Nuk for Nature, saj je pri enem od modelov na mehanskem testiranju prišlo do pretrganja cuclja, zaradi česar so nastali majhni delci, ki bi jih otrok lahko pogoltnil.

Serijska oznaka umaknjenega izdelka je EAN 4008600434962. Na slovenskem tržišču izdelek distribuirata podjetji Itrend in Apollo. Ta serija na slovenskem trgu sicer ni bila prisotna, vseeno pa se je distributer Itrend odločil za previdnostni umik serij EAN 4008600411482 in EAN 4008600411475.

Distributer kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.

Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).

Dojenček z dudo
