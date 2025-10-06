Kaj se dogaja? Spar s polic umika več izdelkov "močnih" blagovnih znamk

Žurnal24 poroča, da jih je bralka obvestila, da na Sparovih policah ni več moč najti praška Persil. Poslala je tudi fotografijo, iz katere je razvidno, da so police, kjer bi moral biti, prazne, poleg pa je zapisano: "Borimo se proti inflaciji. Zavračamo neupravičeno zviševanje cen s strani dobaviteljev, zato smo izdelke umaknili z naših polic."

Novinarji Žurnal24 so se obrnili na Spar in zaprosili za pojasnilo. "Lahko potrdimo, da smo določene izdelke blagovnih znamk dobavitelja Henkel zaustavili za naročanje zaradi neutemeljenega dviga nabavnih cen. Izdelki bodo na policah do prodaje starih zalog," so odgovorili v Sparu in pojasnili, da gre za izdelke Persil, Perwoll, Pril in Silan.

Zaloge izdelkov gredo proti koncu

Dodali so tudi, da jim gredo zaloge omenjenih izdelkov proti koncu, novih nabav pa nimajo, "saj smo zaradi neutemeljenega in po našem neupravičenega dviga prej omenjenih izdelkov blagovnih znamk zaustavili nabave," so pojasnili.

Za koliko je Henkel podražil izdelke, v Sparu niso povedali, a naj bi, kot piše Žurnal24, šlo za visoko podražitev. "V podjetju Spar Slovenija se vsak dan trudimo, da svojim kupcem zagotavljamo kakovostne izdelke po najboljših možnih cenah. Naša zaveza pa ostaja jasna – ob vsakem potencialnem dvigu nabavnih cen se z dobavitelji aktivno pogajamo, da spremembe čim manj vplivajo na končno ceno, ki jo plača kupec. Zato ne pristajamo na neutemeljena povišanja s strani dobaviteljev, ki bi pomenila nepotrebno finančno obremenitev za naše kupce. Takšno povišanje nabavnih cen, kot smo jih prejeli za zgoraj omenjene izdelke, je neutemeljeno in za SPAR Slovenija nesprejemljivo. Zato smo sprejeli premišljeno, a težko odločitev, da na povišanje nabavnih cen ne pristanemo in omenjene izdelke umaknemo iz prodaje," so odgovorili.

Maloprodajne cene bi se dvignile za 30 odstotkov

Dodatno so za omenjeni portal v Sparu pojasnili, da bi se maloprodajne cene, če bi sprejeli predlagane podražitve, dvignile za do 30 odstotkov. To pomeni, da bi se prašek, ki zdaj stane 22 evrov, podražil na skoraj 29 evrov.

Na vprašanje, zakaj sploh presojajo upravičenost podražitev, saj bi višjo ceno plačali kupci, oni pa bi si zaračunali (lahko še višjo) maržo, pa v Sparu odgovarjajo takole: "Vsak dan v naših trgovinah kupuje več kot 200 tisoč ljudi. In mi kot Spar smo odgovorni, da kupujejo kakovostne produkte po poštenih cenah". "Vedno se poskušamo z dobaviteljem pogajati za cene in seveda na koncu skleniti dogovor. Zelo redko pride do zaustavitve naročanja zaradi nedogovora," pravijo v Sparu in dodajajo, da nove cenike sprejmejo, če je dvig upravičen in utemeljen.

Na vprašanje, ali je Henkel izdelke podražil tudi drugim trgovcem in ali so ti nove cene sprejeli, v Sparu odgovarjajo, da teh informacij nimajo.