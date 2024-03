Opozorilo Euro NCAP: manj točk za avtomobile z malo gumbi

Teslin volan brez obvolanskih ročic. Foto: Gregor Pavšič Richard Schram, tehnični direktor Euro NCAP, je napovedal spremembe pri varnostnih ocenah avtomobilov z letom 2026. Organizacija bo slabšo oceno namenila avtomobilom, ki za pomembne in pogosto uporabljene funkcije (brisalci vetrobranskega stekla, smerniki, žarometi …) nimajo klasičnih fizičnih stikal. Pod sklopom varna vožnja bodo tem stikalom namenili pet od sto razpoložljivih točk. Obstaja celo možnost povečanja pomembnosti klasičnih stikal in gumbov.

Znamka, ki bi lahko zaradi take spremembe ocenjevanja izgubil največ, je Tesla. S prenovljenimi modeli so odstranili obvolansko ročico za smernike in jih nadomestili z gumbi na volanskem obroču. Tudi tradicionalni proizvajalci so v zadnjih letih številne pomembne funkcije (glasnost avdio sistema, klimatska naprava …) selili v digitalni del avtomobila, torej navadno na osrednji zaslon na dotik. Zaradi pritožb voznikov je del avtomobilov klasične gumbe že dobil nazaj.

Pet varnostnih zvezdic že zdaj ni samoumevnih

Euro NCAP iz leta v leto zaostruje varnostne standarde in najvišje ocene je zato vse težje dobiti. Lani je med vsemi preizkušenimi avtomobili pri Euro NCAP najvišjo oceno prejel novi volkswagen ID.7, le za malenkost pa je za nemško električno limuzino zaostal kitajski avtomobil NIO ET5. Zaradi manjšega števila avtomobilov niso podelili naslovov zmagovalcev po posameznih segmentih. Skupaj so lani varnostno preizkusili 17 avtomobilov - 14 jih je dobilo pet, trije pa štiri varnostne zvezdice.

Lani so v Evropi prodali več kot 11 milijonov novih avtomobilov. Po oceni Euro NCAP je bilo med temi 70 odstotkov takih z varnostno oceno pet in slabih 18 odstotkov (17,9 %) takih z oceno štiri zvezdice. Avtomobilov s tremi (2,3 %), eno (1,3 %) ali celo brez ene same zvezdice (1,25 %) je na trgu novih avtomobilov zelo malo.